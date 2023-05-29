هل سيلعب مباراة الوداد| التفاصيل الكاملة لأزمة إصابة حمدي فتحي

لا يعرف الأهلي سوى الانتصارات بشباك نظيفة، لذا يشعر الجمهور بالقلق عندما يغيب حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، يفتقد الأهلي للكثير من خطورته وتأمينه، خاصة أنه أحد أبرز لاعبيه الأساسيين في وسط الملعب، ويفتقد الأهلي جهوده اليوم، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا، التي تقام مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة 27 للمسابقة، حيث تعرض فتحي لإصابة في العضلة الخلفية في تدريبات الفريق التي أقيمت مساء أول أمس السبت.

تطورات إصابة حمدي فتحي

كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تطورات إصابة حمدي فتحي، قبل مباراة الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أبو عبلة، في تصريحات صحفية، أن حالة حمدي فتحي مطمئنة، بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى أنه سيخضع لبرنامج تأهيلي مصغر، لتجهيزه لمباراة الوداد.

برنامج مكثف لـ حمدي فتحي

بدأ اللاعب حمدي فتحي، تنفيذ برنامجه التأهيلي، اليوم، بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، حيث أجرى فتحي آشعة على العضلة الخلفية خلال الساعات الماضية، وجاءت النتيجة مطمئنة إلى حد كبير.

ويخوض الأهلي تجربته الاخيرة قبل المواجهة الحاسمة بالنهائي، أمام الوداد المغربي، بلقاء فريق سيراميكا كليوباترا، على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أحمد شوبير يطمئن جماهير الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن حمدي فتحي سليم تماما والحمد لله، لكنه لن يشارك في مباراة سيراميكا، وجاهز تماما للقاء الوداد في نهائي افريقيا الأحد القادم بإذن الله.

وأضاف: «حمدي فتحي أجرى أشعة سونار على العضلة الخلفية وأثبتت أن الشد الذي يعاني منه خفيف وسيكون في المران بعد يومين راحة، وهو في الأساس كان خارج حسابات الفريق أمام سيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري اليوم».

صاحب الأدوار المركبة

يعتمد السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، على حمدي فتحي بصورة أساسية في وسط الملعب، إذ يكلفه بأدوار مركبة داخل الملعب على المستويين الدفاعي والهجومي.

ويواجه الأهلي الوداد على استاد القاهرة ذهابا يوم الأحد المقبل 4 يونيو، بينما ستكون مباراة العودة بعدها بأسبوع يوم 11 يونيو على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.