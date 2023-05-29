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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سفاح منطقة الجزاء| تفاصيل صفقة جديدة على أعتاب الأهلي .. تفاصيل

صدى البلد

سباق الزمن.. هكذا تجري الأمور داخل القلعة الحمراء، حيث تفيد الأنباء والتقارير الصادرة عن النادي في الساعات الأخيرة، إلى اقتراب مسئولي النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، من إنهاء المفاوضات مع أحد الأندية الإفريقية، من أجل التعاقد مع مهاجم جديد بناءً على توصيات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي طلب ضرورة التعاقد مع مهاجم جديد، لمعالجة العقم التهديفي.

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الانتقالات الصيفية تسيطر على تفكير كولر

لا صوت يعلو فوق صوت الانتقالات الصيفية المقبلة، في حديث أعضاء الجهاز الفني ومنظومة الكرة، حيث تمثل صفقة المهاجم الجديد داخل النادي الأهلي، الشغل الشاغل للجميع.

وترغب ادارة الأحمر في التعاقد مع مهاجم جديد، لتلبية احتياجات المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، بجانب حسم ملف الراحلين عن القلعة الحمراء، في ظل حاجة الفريق إلى رحيل العديد من اللاعبين، وفقا للتقرير الفني، الذي سيتم تسليمه إلى شركة الكرة ومحمود الخطيب بجانب لجنة التخطيط.

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مهاجم يانج افريكانز المرشح الاول

أشارت تقارير صحفية، إلى أن هناك محاولات من جانب الأهلي، للتعاقد مع "فيستون كالالا" لاعب نادي يانج افريكانز التنزاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب كولر في التعاقد مع أحد المهاجمين داخل القارة الإفريقية، حيث تم عرض اللاعب عليه، من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد مع اللاعب أو صرف النظر عن ذلك.

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من هو سفاح منطقة الجزاء ؟

"فيستون كالالا" 28 سنة، مهاجم أكثر من رائع، وواحد من أفضل رؤوس الحربة في أفريقيا بالوقت الحالي، ويُطلق عليه لقب سفاح منطقة الجزاء، نظرا لشراسته في منطقة الـ18. 

يعتلي فيستون صدارة ترتيب هدافي دوري الأبطال بـ7 أهداف بالتساوي مع كاسيوس مايلولا مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي.

الجنسية: كونغولي.
النادي: يانج أفريكانز.
المركز: مهاجم.
عدد مباريات الموسم الحالي: 16.
دقائق المشاركة: 1423 دقيقة.
سجل في الموسم الحالي: 13 هدفا
أهداف صنعها: 3.
مشاركاته مع المنتخب: 2 في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

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استعداد الأهلي لنهائي أمم افريقيا

يواصل النادي الاهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، التحضير لخوض المواجهة الصعبة والمرتقبة أمام فريق سيراميكا كليوباترا، التي من المقرر لها مساء اليوم الإثنين 29 مايو في بطولة الدوري.

تقام مباراة سيراميكا، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري الممتاز، حيث ستكون البروفة الأخيرة لمارسيل كولر ولاعبين الأهلي، قبل مواجهة الوداد المغربي، الأحد المقبل.

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عودة القوة الضاربة للتشكيل

استقر الجهاز الفني للنادي الاهلي، على خطوة عودة القوة الضاربة إلى التشكيل الأساسي في مواجهة سيراميكا، خاصة انها ستكون المواجهة الآخيرة للفريق الأحمر قبل التحضير لخوض جولة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وقرر مارسيل كولر عودة الثنائي علي معلول الظهير الأيسر للفريق بالإضافة إلى محمد هاني الظهير الأيمن للتشكيل الأساسي.

وهناك استقرار على خطوة تواجد محمد عبد المنعم في قلب الدفاع خلال اللقاء المقبل، بالإضافة إلى مروان عطية في خط الوسط، كما ارتفعت بقوة فرص مشاركة محمود كهربا في مركز رأس الحربة.

سفاح منطقة الجزاء صفقة جديدة الأهلى محمود الخطيب أحد الأندية الإفريقية مهاجم جديد فيستون كالا

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