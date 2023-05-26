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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الإطاحة بالإسماعيلي من كأس مصر.. الدراويش والزمالك ضحايا تغيير الأجهزة الفنية

صدى البلد

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، خسارة مدوية أمس، من نادي النجوم، الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين لحساب دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ليستمر مسلسل نتائج الأسماعيلي السلبية خلال الفترة الماضية.

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الإطاحة بالإسماعيلي من كأس مصر

آثار خروج الإسماعيلي من بطولة كأس مصر، غضب جماهير الدراويش، خاصة بعد تجديد الثقة في جهاز حمزة الجمل، الذي ظهر عاجزاً في مباراة الفريق الأخيرة، عن إيجاد أي حلول للخروج بالنتيجة إلى بر الأمان.

وشبه جمهور السوشيال ميديا ما حدث للإسماعيلي، بموقف إبن العم، نادي الزمالك، عندما خرج على فريق بني عبيد من نفس الدور بنسخة الكأس موسم 2008-2009، بهدف السيد المندوه الشهير. 

وعقد جمهور السوشيال ميديا مقارنة بين الإسماعيلي والزمالك، في أوجه التشابه بينهما، والوضع الذي عانى منه نادي الزمالك.

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35 جهاز فني في 10 سنوات

أشار رواد السوشيال ميديا، الى أن الإسماعيلي هو النسخة المعدلة السيئة من الزمالك، ويتفوق الإسماعيلي على الزمالك في تغيير الأجهزة الفنية خلال الفترة الأخيرة، حيث غير الإسماعيلي خلال فترة الـ10 سنوات الأخيرة 35 جهاز فني، ما بين مؤقت من أبناء النادي، أو أجنبي تم التعاقد معه.

في المقابل، غير الزمالك 26 جهاز فني فقط، بل وهناك بعض منهم هرب من قلعة الدراويش، بسبب سوء الإدارة وتأخر المستحقات، وعدم وجود خطة واضحة لتسيير أمور النادي، وهو ما يتشابه قليلاً بوضع نادي الزمالك في الوقت الجاري.

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