بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

خلال فترة توليه الإدارة الفنية لفريق الكرة الأول مع النادي الأهلي، حقق السويسري مارسيل كولر طفرة واضحة في نتائج الفريق، ليصل به إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحسم الدوري المصري إلى حد كبير بتصدره قمة جدول الدوري، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، لتنهال العروض على الداهية كولر من أندية عربية وخليجية، ليبقى القرار الأخير بين يديه.

أندية خليجية تطلب كولر

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن تلقي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عرضًا من أحد الأندية الخليجية للتعاقد معه بالموسم الجديد.

وقال كريم شحاتة خلال تصريحات تليفزيونية: “الجزيرة الإماراتي قدم عرضًا للتعاقد مع مارسيل كولر، بعد المستويات القوية التي يقدمها مع الأهلي”.

وأضاف: “السويسري رفض الدخول في مفاوضات مع الفريق الإماراتي بسبب ارتباطه بمباريات مهمة مع فريق الأهلي، التي تعد أبرزها نهائي دوري أبطال إفريقيا”.