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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحاجة سوزان ومجاملة الحكام وشخص تسبب في رحيلي| 3 تصريحات نارية لفرجاني ساسي

صدى البلد

آثار الدولي التونسي فرجاني ساسي، العديد من علامات الاستفهام، عن أسباب رحيله من الزمالك، وما تبع ذلك من جدل بسبب تصريحاته مع الإعلامي هاني حتحوت، خاصة بذكره أنه كان قريب من التجديد بسبب شخصية تدعى سوزان قنديل، وعاد حالياً ساسي في ظرف صعب للغاية، ليطالب بمستحقاته، وهو ما آثار غضب الجماهير البيضاء مرة آخرى.

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«هابيع حلقي وقبري بس جدد» 

بداية القصة كانت منذ عامين، بعد رفض فرجاني ساسي كل محاولات لجان الزمالك المعينة، لتجديد تعاقده مع الفريق الأبيض، بسبب الخلاف على القيمة المالية التي سوف يتقاضاها.

وبين حالة الشد والجذب، خرجت مشجعة زملكاوية "أصيلة" تدعى سوزان قنديل، لتتبرع بـ«حلقها» لكي يجدد ساسي مع الفريق، بل وذهبت لمقر النادي وجمعها معه حوار مطول، وقال لها حسب ما صرحت به من قبل أنه لن يبيع نادي الزمالك مهما كانت المغريات، بل وخرجت مرة آخرى سوان قنديل وصرحت بأنها مستعدة لبيع قبرها لكي يجدد مع الفريق ولا يرحل.

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