عندما رقص ممدوح عامر| قصة القارئ الكفيف وسبب شهرته بهذه الآية القرآنية

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو للقارئ ممدوح عامر، أحد مشاهير القراء، من أحد الأفراح، يظهر خلاله وهو يغني مقطع من أغنية للسيدة أم كلثوم ويرقص خلال الفرح، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وانتقادات كثيرة للقارئ.

أزمة غناء ورقص الشيخ ممدوح

أصدرت نقابة القراء، بيانًا استنكرت خلاله الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للقارئ ممدوح عامر، وهو يرقص ويتمايل ويغنى كمطربي المهرجانات.

في أول تعليق له على الأزمة، قال الشيخ ممدوح عامر في تصريحات له، إنه لا يعلم شيئا عن الفيديو المتداول على السوشيال ميديا، متابعًا: فوجئت بوابل من الاتصالات الهاتفية، وأتواجد في أبو المطامير بمحافظة البحيرة، لحضور حفل زفاف شقيقي.

وأضاف: «نقابة القراء لها حق في كل ما تقوله عن هيبة القارئ، لكن أرفض أن ينال مني أحد لأننا في النهاية بشر، أنا لم أرتد الملابس الأزهرية في الفرح، وكنت في بيتي وسط أسرتي».