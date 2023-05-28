عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عندما رقص ممدوح عامر| قصة القارئ الكفيف وسبب شهرته بهذه الآية القرآنية

صدى البلد

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو للقارئ ممدوح عامر، أحد مشاهير القراء، من أحد الأفراح، يظهر خلاله وهو يغني مقطع من أغنية للسيدة أم كلثوم ويرقص خلال الفرح، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وانتقادات كثيرة للقارئ.

txt

الحاجة سوزان ومجاملة الحكام وشخص تسبب في رحيلي| 3 تصريحات نارية لفرجاني ساسي

txt

الإطاحة بالإسماعيلي من كأس مصر.. الدراويش والزمالك ضحايا تغيير الأجهزة الفنية

أزمة غناء ورقص الشيخ ممدوح 

أصدرت نقابة القراء، بيانًا استنكرت خلاله الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للقارئ ممدوح عامر، وهو يرقص ويتمايل ويغنى كمطربي المهرجانات.

في أول تعليق له على الأزمة، قال الشيخ ممدوح عامر في تصريحات له، إنه لا يعلم شيئا عن الفيديو المتداول على السوشيال ميديا، متابعًا: فوجئت بوابل من الاتصالات الهاتفية، وأتواجد في أبو المطامير بمحافظة البحيرة، لحضور حفل زفاف شقيقي.

وأضاف: «نقابة القراء لها حق في كل ما تقوله عن هيبة القارئ، لكن أرفض أن ينال مني أحد لأننا في النهاية بشر، أنا لم أرتد الملابس الأزهرية في الفرح، وكنت في بيتي وسط أسرتي».

رقص ممدوح عامر قصة القارئ الكفيف الآية القرآنية أحد الأفراح أزمة غناء نقابة القراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

حفل زفاف لليوم الثانى فى الجونة.. ابن ماجد الكدواني وزوجته يثيران الجدل

أوجستي بوش يكشف الفارق بين التتويج بإفريقيا للسلة مع الزمالك والأهلي

قرار مستفز.. الوداد المغربي يعترض على "كاف" قبل مواجهة الأهلي

الزمالك يحسم موقف تجديد يوسف أسامة نبيه

ترشيحاتنا

رسميا.. كليتشدار أوغلو يقر بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التركية

كيفيه استخراج جواز سفر 2023

الخارجية تكشف ماذا قدمت مصر من أجل الاشقاء السودانيين

بوتين يهنئ أردوغان بفوزه في انتخابات رئاسة تركيا

مسئول أمريكي: الولايات المتحدة تستعد لقتال روسيا والصين في الفضاء

بسبب معسكر اعتقال زيلينسكي.. تحذيرات من اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد توثيق مراحل حملها.. إطلالات جوري بكر في الشهور الأخيرة

ذكرى تاريخية.. انعقاد القمة العربية الأولى بدعوة من الملك فاروق

جرتهم من شعرهم.. فيديو يوثق اعتداء وحشيا على ضابطي شرطة بـ لندن

إطلالات وضعت إليسا فى مأزق.. شاهد

فيديو

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

«الأهلي كعبه مش عالي».. فرجاني ساسي يحسم الجدل حول عودته إلى الزمالك..فيديوجراف

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ