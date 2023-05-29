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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"بطاقة معايدة".. تفاصيل مساعدة وزير دفاع أوكرانيا للجيش الروسي بقصف مخازن الصواريخ

وزير دفاع اوكرانيا
وزير دفاع اوكرانيا

أفادت شبكة “آر تي” الروسية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الروسي تمكن تدمير مخازن صواريخ "ستورم شادو" البريطانية، بفضل بطاقة معايدة نشرها وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، تحتوي معلومات عن أماكن التخزين.

وحسب “آر تي”، قال مراسلين حرب روس: "في الأيام السابقة، نشر وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، بطاقة معايدة، تحمل صورة قاذفة من طراز “سو-24” على خط المواجهة محملة بصواريخ من طراز ستورم شادو البريطانية”.

وأضافوا: “كما لوحظ في الصورة شعار لواء الطيران التكتيكي السابع للقوات الأوكرانية، الذي يقع مقره في مدينة ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي".

وتابعوا: “بفضل ذلك، تمكن الجيش الروسي من مهاجمة المستودع بصواريخ دقيقة خلال الليل، ما أسفر عن تضرر خمس طائرات تحمل الصواريخ البريطانية”.

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وأوضحوا: “كما تم تدمير منشآت تخزين عسكرية. ولا تزال النيران مشتعلة في منشآت تخزين الوقود والذخيرة حتى الآن".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن يوري إجنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، إن البنية التحتية للمطار العسكري في منطقة خميلنيتسكي الأوكرانية تضررت جراء الضربات الروسية.

وقال إجنات في تصريحات تليفزيونية: "حدثت بعض الأضرار في المطار العسكري الاوكراني"، لافتا إلى أنه لا يمكن الكشف عن كل التفاصيل". 

وأضاف: "تم احتواء الحريق، وأن كل شيء سيعود في المطار وسيعمل كل شيء بشكل طبيعي"، مشيرا إلى أنه لا يمكننا الخوض في عواقب هذه الضربات.

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