بعد سعادته بقتل الروس.. الداخلية الروسية تلاحق السيناتور الأميركي ليندسي جراهام

كشفت فضائية العربية تقرير فيديو عن ملاحقة وزارة الداخلية الروسية للسيناتور الأميركي ليندسي جراهام والتي تضعه على قائمة المطلوبين لديها.

أشار التقرير، إلى أن ليندسي جراهام على قائمة المطلوبين بشأن التصريحات التي اعتبرتها معادية للروس التي أدلى بها خلال أجتماع له مع الرئيس الأوكراني بالعاصمة كييف.

وتابع التقرير، أن مسؤول روسي أمر بفتح تحقيق جنائي ووصف غراهام بأنه بدا سعيدا خلال حديثه بالقتلى الروس في أوكرانيا.

أستنكار السيناتور الأميركي جراهام بدعمه لأوكرانيا

استنكروشكك، جراهام انتقادات روسيا لدعمه أوكرانيا قائلا إنه أشاد ببساطة بروح المقاومة لدى الأوكرانيين في مواجهة روسيا .

من جانبه، قال رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للتحقيق في التدخل بالشؤون الداخلية للاتحاد الروسي، فاسيلي بيسكاريف، إن تصريحات ليندسي جراهام، حول مقتل الروس تشير إلى أن الولايات المتحدة هي الراعي الرئيسي والمحرض على الحرب غير المعلنة ضد روسيا.