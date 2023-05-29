443 ناقلة .. ما سر أسطول الظل الخاضع لبوتين ويحارب به العالم؟ القصة بتفاصيل مثيرة

نعم هناك أسطول ظل تتحكم فيه روسيا، وتحارب به كافة قرارات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ولم تستطع قوى الغرب حتى الآن إيقافه رغم المباحثات الكثيرة حوله، ومحاولات تشريع القوانين المطلوبة لإيقافه، خصوصا وأن هذا الأسطول البحري ليس أسطولا حربيا، ولكنه أسطول تجاري يجعل عقوبات الغرب ضد روسيا ضعيفة، إلا لم تك واهية، وهنا نرصد تفاصيل تلك القصة.

ووفقا لما نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فإن الاتحاد الأوروبي يريد اتخاذ إجراءات صارمة ضد أسطول من الناقلات القديمة، معظمها مملوكة لليونان، تحمل النفط الروسي في جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي يثير مخاوف من حدوث كارثة بيئية بينما يرسل الأموال إلى الكرملين، ولكن ثبت أن معالجة ما يسمى بأسطول الظل أصعب مما كان متوقعًا، وقد تؤدي الجهود إلى تقسيم الاتحاد الأوروبي.

انشقاق حول القرار الجديد للعقوبات

وأظهرت مسودة الحزمة الحادية عشرة من العقوبات التي لم تتم الموافقة عليها والتي يهدف الاتحاد الأوروبي إلى فرضها على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا ، والتي اطلعت عليها صحيفة بوليتيكو، أن المفوضية تقترح حظر السفن التي يشتبه في أنها تنقل النفط الروسي بشكل غير قانوني من الموانئ الأوروبية، فعندما أطلقت بروكسل الجولة الأخيرة من العقوبات، كانت واثقة من حصولها على دعم بالإجماع، لكن هذا لم يحدث.

وقال دبلوماسيون أوروبيون لصحيفة بوليتيكو إن هذا الجهد أثار غضب البلدان التي لديها أساطيل بحرية تجارية كبيرة مثل قبرص واليونان ومالطا ـ وقد قال بايرون ماكيني، المدير في S&P Global Market Intelligence: "يتم تمثيل الشحن البحري اليوناني والقبرصي جيدًا في شحنات النفط الروسية اليوم، مع بعض المشاركة المالطية أيضًا، ومعظم أساطيلهم تعمل بالطريقة العادية، لكن بعض تلك السفن متورطة في نشاط مشبوه أيضًا".

443 ناقلة

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن هناك نحو 443 ناقلة تعمل في إطار الأسطول الغامض الذي ينقل الخام الروسي، معظمها مملوك لليونان، وردا على سؤال من الصحيفة بمؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي في برلين، أشار الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس إلى أن بروكسل ستضطر إلى تحمل ضغوط أي إيرادات مفقودة تتكبدها العقوبات الجديدة إذا كانت تريد دعم بلاده، وقال: "عندما تكون لدينا نفقات على الصناعة الأوروبية ... يتعين على الاتحاد الأوروبي التدخل حتى نتمكن من دعم هذه المجالات"، مضيفًا أن تطبيق العقوبات يمثل أيضًا مصدر قلق كبير لأن بعض الدول تختار عدم تنفيذها.

ووفقا لما صدر من عقوبات أوروبية سابقة، فإنه يتم تحديد شرعية نقل الخام الروسي من خلال سقف سعر فرضته مجموعة السبع في ديسمبر، حيث يجب على المشترين إثبات أنهم يلتزمون بحد السعر البالغ 60 دولارًا للبرميل قبل أن يتمكنوا من استخدام الشحن والتأمين الغربيين، وقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات منفصلة تحظر جميع واردات الخام الروسي المنقول بحراً إلى الكتلة.

النقل يتم بأموال غربية وأوراق غير حقيقية

وهنا يقول كريج كينيدي، الباحث في مركز ديفيس للدراسات الروسية والأوروبية الآسيوية بجامعة هارفارد: "إذا كانت ناقلة نفط تعتمد على أي شركة تأمين أوروبية أو مجموعة السبع الكبرى، فعليها الالتزام بسقف السعر، وعلى سبيل المثال، هناك العديد من السفن اليونانية التي تنقل كل يوم من روسيا، وأكثر من نصف جميع السفن المحملة في روسيا مؤمنة ومن المحتمل أن يتم تمويلها من قبل البنوك الغربية ومجموعات التأمين، ولكنهم جميعًا يحصلون على قطعة الورق التي تقول أن هذه الشحنة تقل عن 60 دولارًا، وفي معظم الحالات اليوم، ولكن ليس كلها، ربما يكون هذا غير دقيق ".

والهدف من تحديد سقف الأسعار هو معاقبة روسيا مالياً دون إزعاج أسواق النفط العالمية، وقد سجلت صادرات النفط الخام المحمولة بحرا في البلاد مستوى قياسيًا هذا الشهر، حيث ارتفعت بنسبة 10% منذ أوائل أبريل إلى 3.7 مليون برميل يوميًا في المتوسط، وقالت وزارة المالية الروسية إن إيرادات النفط والغاز في الربع الأول من العام الجاري كانت أقل بنسبة 45% مقارنة بالربع نفسه من عام 2022، ولكن هناك أدلة متزايدة على أن الإمدادات تباع فوق الحد المسموح به.

وقد قالت مدرسة كييف للاقتصاد إن الأسعار في ميناء كوزمينو الروسي على المحيط الهادئ كانت حوالي 73 دولارًا للبرميل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فيما قال التقرير إن هذه الأسعار تشير إلى انتهاكات للعقوبات وتؤكد الحاجة الملحة لتطبيق أكثر صرامة، بينما قال مسؤول كبير في المفوضية: "نرى بعض الدول تستفيد بنشاط من فرصة شراء النفط الروسي بسعر مخفض".

تهريب النفط 101

وكشفت الصحيفة الأمريكية كيفية عمل تلك العمليات غير الشرعية، حيث أوضحت أن بعض المستثمرين يستغل المكانة الجديدة في السوق لشراء ناقلات رخيصة عمرها أكثر من 15 عامًا ويستخدمونها لتجاهل سقف أسعار النفط الروسي، حيث ممنوعون من أسواق التأمين الرئيسية، ويلجأ هؤلاء الشاحنون إلى ملابس جديدة مظللة قد لا يكون لديها رأس المال لدفعه في حالة وقوع كارثة، ويقول كينيدي: "لنفترض أن أحد هؤلاء الرجال يصطدم بالجليد ويسرب النفط على طول ساحل السويد، وقمت باستدعاء شركة التأمين الخاصة بهم وهي مجموعة ذات شفافية منخفضة لا اسم لها تعمل انطلاقاً من شركة صورية في مكان ما، فهل تثق في أنهم سيكونون قادرين على دفع ثمن التنظيف؟"

وهنا تشعر الدول الغربية بالقلق من قيام السفن بإيقاف تشغيل أنظمة تحديد الهوية الأوتوماتيكية (AIS) لإخفاء الأصول الحقيقية لشحنتها، حيث يسمح ذلك لهم بالإبحار دون أن يتم تعقبهم، ولكن يمكن أيضًا أن يزيد من احتمالية الاصطدام، وهناك أيضًا تقارير عن سفن تنقل الخام إلى سفن أخرى في وسط البحر لجعل من الصعب تتبع منشأ النفط، ويريد الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات صارمة.

هنا الثغرة القانونية

ووفقا لما أوضحته الصحيفة الأمريكية، فإن مسودة حزمة العقوبات المفعلة حاليا تنص على أنه نظرًا للزيادة الحادة في الممارسات الخادعة، والمخاطر البيئية ذات الصلة، من قبل السفن التي تنقل النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية في محاولة للتحايل على الإجراءات التقييدية للاتحاد، فيجب على الاتحاد الأوروبي حظر الوصول إلى الموانئ والأقفال من الاتحاد إلى السفن التي يُشتبه في أنها تنتهك الحظر المفروض على استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية المنقولة بحراً إلى الاتحاد وسقف الأسعار المتفق عليه لمجموعة السبع من خلال الانخراط في عمليات النقل من سفينة إلى أخرى ".

والشيء نفسه ينطبق على السفن التي تقوم بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام AIS، ولكن مع ذلك، فإن أحدث نسخة من حزمة العقوبات ، بتاريخ 24 مايو واطلعت عليها صحيفة بوليتيكو، توضح أن الحظر لا ينطبق في الظروف التي يمكن فيها إيقاف تشغيل نظام الملاحة بشكل قانوني.

لا يوجد إجماع

لكن منع تجارة خرق سقف الأسعار في النفط الخام الروسي ليس بالأمر السهل، وإلى جانب الدول التي لديها أساطيل كبيرة، أبدى أعضاء آخرون في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا وهولندا تحفظات خلال مفاوضات العقوبات، فوفقًا لما قاله دبلوماسي أوروبي من دولة ثالثة لبوليتيكو، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن أعضاء الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا وهولندا أبدوا تحفظات خلال مفاوضات العقوبات، وقال دبلوماسي آخر من دولة أوروبية لديها صناعة بحرية كبرى، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المفاوضات الحساسة: "نحن لا نعارض هذه الإجراءات ، لكننا بحاجة إلى فهم كيفية عملها".

وكذلك قالوا: "تحديد السفن المتورطة أمر صعب للغاية، فهناك حالات يمكن فيها للسفن أن تغلق نظام AIS الخاص بها بشكل شرعي، لذلك لا يمكنك القول تلقائيًا إن كانت تفعل ذلك، فهي تنقل الخام الروسي، لذلك لا يوجد اتفاق في الوقت الحالي ويجب أن تكون هناك مسودة جديدة ".

الصناعة أيضا حذرة من التغييرات المقترحة.

فيما قال دانيال مارتن، الشريك في شركة المحاماة العالمية HFW، التي لديها اختصاص رئيسي الممارسة البحرية: "سيكون هناك دائمًا أولئك الذين يتطلعون إلى التحايل على القيود بطرق أخرى، مما سيحمل مخاطره الخاصة، حيث رفضت جمعيات مالكي السفن في الجماعة الأوروبية التعليق على السجل، وكذلك فعلت جمعيات مالكي السفن اليونانية والمالطية".

ووفقًا لمصدر مطلع فإنه يمكن معالجة السفن غير المتصلة وتنفيذ عمليات نقل مشبوهة من سفينة إلى سفينة، ولكن فقط إذا كانت هناك إرادة سياسية كافية، وهذا شيء يمثل مشكلة، وقال إن السفن المملوكة لليونان منخرطة "بشكل كبير" في عمليات نقل النفط الخام في البحر الأسود، وأضاف: "إذا بدأت في تضييق الخناق على ذلك، فمن الواضح أنه سيؤثر على الشحن اليوناني أكثر من أي دولة علم أخرى داخل الاتحاد الأوروبي، لذا يمكنني أن أتخيل أنه سيكون هناك بعض الضغط هناك".