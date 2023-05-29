الأسلحة استنفدت..مستشار سابق بالبنتاجون يحذر أمريكا من خطر كبير بسبب الحرب الأوكرانية

نشر دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي "يوتيوب"، اليوم الإثنين، يقول، إنه بسبب الصراع مع روسيا في أوكرانيا، لم يتبق للولايات المتحدة سوى ما يكفي من الأسلحة لمدة أسبوع من القتال العنيف.

وأضاف ماكجريجور، "لقد نفدت الاحتياطيات العسكرية لدينا. سألني أحدهم: إذا كانت لدينا حرب كبرى، فهل سنكون قادرين على التعامل معها؟ فأجبته نعم إذا استمرت أسبوع واحد فقط". حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكد المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، أنه بعد سبعة أيام من القتال العنيف، سيخسر الجيش الأمريكي جميع الصواريخ ومخزونات الأسلحة.

وتابع، أعتقد أن الولايات المتحدة في وضع سيء للغاية، لكن الأمريكيين لا يعرفون ذلك حتى الآن.