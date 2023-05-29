عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للتجارة الدولية.. تحرك جديد من روسيا لتقوية وتعزيز الروبل كعملة عالمية

الروبل الروسي
الروبل الروسي

قال أليكسي زابوتكين، نائب رئيس البنك المركزي الروسي، إن الروبل، مع نجاح السياسة النقدية لبنك روسيا، قد يصبح الوحدة النقدية الأكثر جاذبية لتسوية العمليات التجارية الأجنبية.

وقال زابوتكين: "في حالة نجحنا في سياسة نقدية تركز على استقرار الأسعار، سيصبح الروبل الروسي تدريجياً الوسيلة الأكثر لتسوية العمليات التجارية الأجنبية. سيقلل الروبل من مخاطر العملة”.

وأضاف أن استعداد الشركات لإجراء تسويات بعملات "ليست مستقرة للغاية من حيث السعر" من المرجح أن يكون "محدودًا للغاية".

تحرك جديد من روسيا لتعزيز وتقوية الروبل

الروبل يواصل الارتفاع في بورصة موسكو

وقال نائب رئيس بنك روسيا: “في الوقت نفسه، مع نمو جاذبية الروبل، لن تتم التسويات بالروبل فحسب، بل ستتحول أسعار سلعنا التصديرية أيضًا نحو أسعار الروبل وعقود الروبل”.

الروبل روسيا بنك روسيا استقرار الأسعار اسعار الروبل البنك المركزي الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد والدفاع المدني بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

تركت رسالة غامضة.. صور تجمع بين أحمد سعد وزوجته

بتبصم على بياض.. فيديو يكشف تطور خطير في أزمة حسن شاكوش وزوجته

موضوعات متعلقة

حرب ضد الناتو.. رئيس صربيا يحذر من كارثة بسبب التصعيد في كوسوفو

كارثة في أوروبا والعالم.. دعوات لشن حرب نووية لإنقاذ أوكرانيا

بيان عاجل من سفارة السعودية في لبنان بشأن اختطاف أحد مواطنيها ببيروت

الجيش السوداني والدعم السريع يتفقان على تمديد الهدنة 5 أيام

رغم تحذيرات موسكو.. قرار عاجل من بولندا ضد روسيا وبيلاروس

بوتين يجري اتصالا هاتفيا بـ أردوغان.. ماذا دار بينهما؟

تطور خطير.. إصابة 41 جنديا من قوات حلف الناتو في كوسوفو

أول تعليق من حلف الناتو على التوترات بين كوسوفو وصربيا

ترشيحاتنا

مي فاروق: تفاجئت بمكالمة عمرو مصطفى لغناء "افتكر لك ايه" ولم أوقع أي تصاريح

صبحي: رئيس وزراء البرتغال سعيد جدا بتولي فيتوريا تدريب منتخب مصر

ماذا تفعل صابونة الفحم لبشرتك؟

أحمد حلمي: هقدم فيلم مع منى زكي من تأليفي وبحضر لكتابي الثاني

المالية تفجر مفاجأة عن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه

استراتيجية جديدة وتطوير مستمر.. 6 قرارات لإعادة صناعة الغزل والنسيج إلى الواجهة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات مرعبة لدخول ثور هائج بين 200 متفرج في أستراليا

اتخطبت لمذيع شهير ... إطلالات تصدرت حورية فرغلي بسببها التريند

حقيقة ظهور شيرين عبد الوهاب بحفل جدة على كرسي

لو اتكلمت هتكلم عن عرضى.. أخر صور تجمع بين حسن شاكوش وزوجته

فيديو

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

ما هو صندوق أسرار زويلة الذي كشفت عنه الكنيسة لأول مرة ؟

إصابة 23 شخصا.. تفاصيل حريق مبنى جهاز 15 مايو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ