للتجارة الدولية.. تحرك جديد من روسيا لتقوية وتعزيز الروبل كعملة عالمية

قال أليكسي زابوتكين، نائب رئيس البنك المركزي الروسي، إن الروبل، مع نجاح السياسة النقدية لبنك روسيا، قد يصبح الوحدة النقدية الأكثر جاذبية لتسوية العمليات التجارية الأجنبية.

وقال زابوتكين: "في حالة نجحنا في سياسة نقدية تركز على استقرار الأسعار، سيصبح الروبل الروسي تدريجياً الوسيلة الأكثر لتسوية العمليات التجارية الأجنبية. سيقلل الروبل من مخاطر العملة”.

وأضاف أن استعداد الشركات لإجراء تسويات بعملات "ليست مستقرة للغاية من حيث السعر" من المرجح أن يكون "محدودًا للغاية".

وقال نائب رئيس بنك روسيا: “في الوقت نفسه، مع نمو جاذبية الروبل، لن تتم التسويات بالروبل فحسب، بل ستتحول أسعار سلعنا التصديرية أيضًا نحو أسعار الروبل وعقود الروبل”.