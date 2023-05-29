خليك واثق..وزير الشباب يوجه رسالة هامة للشعب بشأن أبطال مصر الرياضيين.. فيديو

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة للشعب المصري فيما يخص أبطال مصر الرياضيين.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أقول للشعب المصري خليك واثق في قدرة أبطالك الرياضيين ولا تلتفت لمن يرغب تشويه الصورة".

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "في أولمبياد ريو دي جانيرو كان الدعم 130 مليون جنيه، وحصدنا 3 ميداليات وترتيب مصر 75 من 205 دولة".

وأوضح: "نستعد بأكبر دعم على الإطلاق لأولمبياد باريس 2024 بمبلغ مليار و200 ألف جنيه.. ونتوقع حصد 10 ميداليات في أولمبياد باريس القادمة".