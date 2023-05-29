دراسة جديدة.. مصر والسعودية من أكثر الوجهات في السياحة العالمية

ذكرت دراسة جديدة أن السعودية، مرشحة لأن تكون الوجهة الأكثر جذبًا للمسافرين خلال فصل الصيف، وفق ما ذكرت صحيفة سبق السعودية.

وقالت دراسة، مجموعة "فورورد كيز" المتخصصة في تحليلات السفر ، أنه سيكون هناك زيادة بنسبة 36% في عدد الوافدين الدوليين إلى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين يونيو وأغسطس من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

مصر

وأظهرت بيانات تذاكر الطيران من فورورد كيز أن السوق المصري محوري، حيث ارتفع بنسبة 109% عن مستويات 2019 من يونيو إلى أغسطس، كما كشفت البيانات أن المسافرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يفضلون المحميات الطبيعية هذا الصيف.

وأكدت المجموعة أن الإقبال على الحجوزات إلى المملكة العربية السعودية هو الأعلى بزيادة بلغت 870% خلال نفس الفترة التي تشهد إجازة عيد الأضحى المبارك وأداء مناسك الحج والعمرة.

السعودية

واعتبرت الدراسة، أن السعودية ستكون أكثر الوجهات حجزاً للسفر إليها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا الصيف بزيادة 79% عن الفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وفي هذا الإطار قال نائب رئيس شركة "فوروند كيز" أوليفييه بونتي إنه من المتوقع أن يواصل قطاع السياحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتعاشه القوي خلال أشهر الصيف بفضل الزيادة الكبيرة في طلبات السفر.

وذكر أنه ارتفعت عمليات البحث عن الرحلات الدولية إلى هذه المنطقة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبفضل تعزيز الربط بين الرحلات مع زيادة المقاعد المتاحة للسفر إلى وجهات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دولياً بنسبة 19% عن مستويات 2019.

وحلت تايلاند في المرتبة الثانية حيث ارتفع الإقبال على الحجوزات إليها بنسبة 233% مقابل مستويات 2022 و +109% بالمقارنة مع مستويات 2019.

وجاءت النمسا في المركز الثالث بزيادة 25% عن مستويات عام 2019 وهي وجهة أكثر برودة لأولئك الذين يتطلعون إلى الهروب من درجات الحرارة المرتفعة في الشرق الأوسط.