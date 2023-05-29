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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكبر تجمع اقتصادي عربي صيني بـ السعودية في هذا الموعد .. تفاصيل

السعودية
السعودية

ينعقد مؤتمر  الأعمال العربي الصيني، الذي يعد أكبر تجمع عربي صيني،  والندوة الثامنة للاستثمارات تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء"، خلال المدة من 11 - 12 يونيو 2023، بالسعودية، وفق ما ذكرت صحف المملكة.

ويعقد التجمع في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وذلك بتنظيم من وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية وبالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية وعدد من الجهات الحكومية.

من المتوقع أن يُحدث المؤتمر نقلة نوعية في مسار العلاقات العربية الصينية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، لكونه أكبر تجمعٍ عربيٍ صينيٍ للأعمال والاستثمار بمشاركة 23 دولة وأكثر من 2,000 مشارك، وفق ما ذكرت صحيفة سبق.

قال  وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبدالعزيز الفالح إن العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين الدول العربية والصين  تمتد لأكثر من 2000 عام، وبحكم هذه العلاقات الراسخة والعريقة، يأتي مؤتمر الأعمال العربي الصيني امتداداً لهذه العلاقات المتينة.

وتابع، أن المؤتمر  يحظى باهتمامٍ كبير من قيادة المملكة، ولا شك أن العلاقات السعودية الصينية تنامت بشكل خاص بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الصين في عام 2017، والزيارتين التاريخيتين لولي العهد  الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة بكين في عامي 2016 و2019.

وأشار إلى أن التجارة بين الدول العربية والصين وصلت لمستويات مميزة خلال الفترات السابقة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين حوالي 1.6 تريليون ريال (430 مليار دولار) في عام 2022 بنمو نسبته 31% مقارنةً بالعام 2021.

كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية حوالي 13.1 تريليون ريال (3.5 ترليون دولار) في العام 2022.

وأكد  أن المملكة تُعد الشريك التجاري الأول بين الدول العربية مع  الصين، حيث تشكل حوالي 25% من إجمالي حجم التبادل التجاري للدول العربية، وتُعد الصين  الشريك التجاري الأول للمملكة بحجم تبادل تجاري وصل إلى حوالي 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) في عام 2022 ، وبنمو بلغ حوالي 30% عن العام 2021، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تُشكل أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربياً.

مؤتمر الأعمال العربي الصيني أكبر تجمع عربي صيني 11 - 12 يونيو صحف المملكة مركز الملك عبدالعزيز الدولي

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