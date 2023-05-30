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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشر مقاطع مخلة على فيسبوك.. القبض على فتاة ببنها

فتاة
فتاة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً شكوى لأحد المواطنين مدعومة بصور تضرر خلالها من قيام إحدى السيدات ببث مقاطع فيديو منافية للآداب عبر أحد التطبيقات.

بالفحص أمكن تحديد المشكو فى حقها وتبين أنها (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"- مقيمة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) .

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبحوزتها هاتفا محمولا يحوى الآثار والأدلة الرقمية الدالة على مزاولتها النشاط سالف الذكر ، وبمواجهتها أقرت بمزاولتها ذلك النشاط بغرض تحقيق أرباح مادية.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .

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