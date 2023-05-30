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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يتحدث على مع زملاء «بغدودة» في منتخب مصر للمصارعة| فيديو

أبطال مصر
أبطال مصر

اصطحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الإعلامي أحمد موسى في جولة بالمركز الأولمبي للمنتخبات الوطنية للرياضة.

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أشرف صبحي: محمد إبراهيم كيشو وسمر حمزة رفضا التجنيس مقابل ملايين الدولارات

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أشرف صبحي: نسعى للعودة للمناصب الرياضية قاريا ودوليا كقوة ناعمة لمصر

والتقى الإعلامي أحمد موسى، خلال الجولة ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، بأبطال مصر في الملاكمة.

وتحدث الإعلامي أحمد موسى على الهواء، مع زملاء أحمد بغدودة بمنتخب مصر للمصارعة.

وتحدث أبطال منتخب مصر للمصارعة عن البطولات التي حققوها من خلال مشاركتهم في البطولات الدولية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد بأكبر دعم، على الإطلاق، لأولمبياد باريس 2024 بمبلغ مليار و200 ألف جنيه، لافتًا إلى أن أبطال مصر تم دعمهم في أولمبياد طوكيو بمبلغ 334 مليون جنيه؛ وحصدوا 6 ميداليات وترتيب مصر 54 من 206 دول.

وعن أزمة أحمد بغدودة قال صبحي، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم إحالة ملف أحمد بغدودة لجهات التحقيق، مُشددًا على أن ظاهرة التجنيس تنتهي بالولاء والانتماء فقط، وهناك من يستهدف مواهب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي لتجنيسهم.

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