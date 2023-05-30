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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

النادي الأهلي
النادي الأهلي

حدد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مبلغا ضخما للموافقة على رحيل نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد عدد كبير من العروض التي وصلت إلى اللاعب.

 المالي أليو ديانج نجم خط وسط الأهلي

الأهلي يقرر رحيل المالي أليو ديانج

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الموافقة على رحيل لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وأعطى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، الضوء الأخضر لرحيل المالي أليو ديانج نجم خط وسط الأهلي.

وبدأ أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، في تسويق اللاعب وسيوافق النادي على بيع اللاعب مع أول عرض مناسب، حسبما صرح الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات إعلامية له.

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الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج

 

ويمتلك الأهلي أكثر من لاعب في خط وسط الفريق الأحمر، على رأسهم حمدي فتحي وعمرو السولية ومروان عطية والجزائري الصاعد أحمد القندوسي.

كان الأهلي قد خفض مطالبه المالية الخاصة بشأن رحيل أليو ديانج من 9.5 مليون يورو إلى 6.5 مليون يورو، وفقا لما نشره موقع fanatic التركي.

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