بيع الأهلي وأزمة كهربا ولجوء الزمالك للفيفا.. وزير الرياضة يرد على الملفات المثيرة للجدل

تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حول بعض الأمور التي تثار على الساحة الرياضية في الوقت الحالي، وحرص على الرد علي عدد من الملفات المثيرة للجدل خلال الفترة الماضية، لعل أبرزها بعض القضايا المتعلقة بالأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية وأزمة تجنيس لاعبي المنتخبات الوطنية عبر برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد.

أزمة بغدودة ومواجهة التجنيس

أكد أشرف صبحي، أن الوزارة تستعد بأكبر دعم، على الإطلاق، لأولمبياد باريس 2024 بمبلغ مليار و200 ألف جنيه، لافتًا إلى أن أبطال مصر تم دعمهم في أولمبياد طوكيو بمبلغ 334 مليون جنيه؛ وحصدوا 6 ميداليات وترتيب مصر 54 من 206 دولة.

وعن أزمة أحمد بغدودة قال صبحي، إنه تم إحالة ملف أحمد بغدودة لجهات التحقيق، مُشددًا على أن ظاهرة التجنيس تنتهي بالولاء والانتماء فقط، وهناك من يستهدف مواهب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي لتجنيسهم.

وأضاف وزير الرياضة، أن المؤسسة العسكرية ووزارة التربية والتعليم من خلال المدارس والجامعات يساهموا بشكل كبير في صناعة الأبطال، وسيتم مضاعفة المكافآت في الأولمبياد 3 مرات، والميدالية الذهبية في طوكيو مكافأتها مليون جنيه وزادت بمقدار نصف مليون، كما ارتفعت مكافأة الميدالية الذهبية في باريس لتصبح 3 ملايين جنيه.

وتابع الدكتور أشرف صبحي، أن محمد إبراهيم كيشو وسمر حمزة وغيرهما من الأبطال رفضوا التجنيس مقابل ملايين الدولارات، مؤكدًا أن الاتحادات الرياضية مسؤوليتها إدارية فنية بحتة.

حقيقة بيع النادي الأهلي

أكد أشرف صبحي، أنه لا يوجد أي نية لبيع النادي الأهلي إلى رجل أعمال، أو طرح أسهمه في البورصة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر غير مطروح.

واصل: "قانون الرياضة يسمح بإنشاء الشركات لكرة القدم، لكنه لا يعطي الحق لمجالس إدارات الأندية للدخول في الشركات، الأمر الذي يثير بعض الأزمات".

وأكمل: "نعمل على تعديل هذا الجزء في القانون، من أجل تسهيل الأمور على المؤسسات، وهو ما يمكن أن يتيح بيع أسهم شركة النادي الأهلي لكرة القدم وليس بيع النادي".

وأضاف: "في هذه الحالة يحق لمجلس الإدارة التواجد بعدد من المقاعد في الشركة"، موضحًا أن مسألة بيع الأسهم ليست فرضًا على الأندية.

مصير رئيس الزمالك بعد عزله

قال أشرف صبحي، إن مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن ترك منصبه من تلقاء نفسه تنفيذًا لحكم القضاء بعزله، موضحًأ أن الإدارة أصبحت تضامنية بين مجلس الإدارة.

وتابع: "حتى الآن وبعد دراسة الموقف، يحق لرئيس الزمالك خوض انتخابات النادي المقبلة، لأنه نفذ حكمًا مقيدًا للحريات وليس مخلًا للشرف".

وواصل أن مجلس الزمالك نفذ القانون وبالتالي لن يتم حله.

حقيقة مجاملة الأهلي والزمالك

أكد وزير الرياضة على أنه لا توجد مجاملة للأهلي أو الزمالك، مشيرًا إلى أن هناك نظام عمل والجميع يدعم الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي، وحدث تواصل بينه وبين وزير الرياضة المغربي لتقديم تسهيلات لجماهير القلعة الحمراء في مواجهة الإياب، بجانب محاولات لزيادة عدد الجماهير في الذهاب باستاد القاهرة.

وأضاف أن وزير الشباب والرياضة ملك لكل الأندية وما تردد عن مجاملة الزمالك يتردد مع عدة أندية، لكن في النهاية لا توجد مجاملة لأي ناد.

وأفاد أنه تم دعم الأهلي والزمالك بمبلغ 5 ملايين جنيه لكل منهما، موضحًا أن لجان التفتيش مستمرة في عملها، ويحق لوزارة الرياضة التدخل حال وجود مخالفات، لكن حتى الآن لم تقدم اللجان تقاريرها عن نادي الزمالك.

الزمالك من حقه اللجوء للفيفا بأزمة كهربا

وحول لجوء الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، لتقديم شكاوى ضد اتحاد الكرة والأهلي ومحمود كهربا لاعب الفريق، قال الوزير إنه يحق للنادي اللجوء للفيفا في الأمور الفنية.

وأكمل: "لا أخشى الصوت العالي وقراراتي أدرسها بهدوء، وبعد استشارة متخصصين، ووزارة الشباب والرياضة احتكمت للتقاضي في ملف رئيس الزمالك".

دعم الألعاب الأخرى

كشف وزير الرياضة، أن مصر تحصد 75% من الميداليات في لعبة المصارعة، مشيرًا إلى أن وزارة الرياضة ستدعم المنتخبات بربع مليار جنيه بالتعاون مع القطاع الخاص لمدة 10 سنوات.

وأضاف أن راتب أبطال مصر في الألعاب الأخرى يتراوح بين 10 و20 ألف جنيه شهريًا بجانب منح مجانية.

وواصل أنه يجب على الشعب المصري عدم الالتفات لمن يحاول تشويه الصورة، موضحًا أن مصر حصدت 3 ميداليات في أولمبياد ريو دي جانيرو وكان الدعم قيمته 130 مليون جنيه وقتها.

وأفاد بأن ملف أحمد بغدودة لاعب المصارعة تم إحالته للتحقيق، موضحًا أن ظاهرة التجنيس لن تنتهي.

وكشف أن وزارة الرياضة ستضاعف المكافآت في الأولمبياد 3 مرات عن ما هي عليه، لكنها لن تغير أي ماديات تتعلق بالقارة الأفريقية لأن مصر تتربع على عرش القارة.

وواصل أن وزارة الرياضة قررت زيادة مكافأة الميدالية الذهبية في الأولمبياد لتصبح 3 ملايين جنيه.

موعد تقدم مصر بطلب استضافة المونديال

أكد الدكتور أشرف صبحي ، أن الجماهير عاطفية تجاه كرة القدم ، قائلا «إذا اللاعب قدم ما عليه نصمت حتى لو خسر، أما المقصر لا نسامحه».

وأضاف أشرف صبحي، أنه لن يكون هناك منافسة مع الأشقاء العرب، في تنظيم البطولات القارية، بل سنقدم لهم الدعم والمساندة.

وتابع: هناك دراسات من أجل تقدي ملف مشترك لاستضافة كأس العالم في توقيت مناسب، حتى لا يتكرر صفر مونديال 2010، كما أن كأس العالم 2026 تنظمه 3 دول وهو ما سمحت به الفيفا.

وأشار وزير الرياضة إلى أن مصر تملك بنية تحتية عالية وتستطيع استضافة البطولات الكبرى، وهذا الأمر اتضح في احتضان القاهرة لبطولة أفريقيا 2019، موضحًا أن الدولة تبني بقوة في كل المجالات وسط ظروف عالمية سيئة من حروب وأزمات اقتصادية.

وأفاد وزير الرياضة: لدينا طموح بعد 2030 و2036 أن نضع ملف مصر لاستضافة أي بطولة في أي وقت، كما أن الوزارة تخطط للرياضة بجميع ألعابها وليس كرة القدم فقط.

وأكمل: محتاجين شغل كثير وخطط لفترات زمنية من اتحاد الكرة للمنتخبات حتى نصبح مثل السنغال، ويجب على اتحاد الكرة وضع خطة زمنية لمختلف الأعمار لبناء منتخب أول على أعلى مستوى.