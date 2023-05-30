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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بينهم أزارو وهداف الكونفيدرالية.. 5 مهاجمين على رادار الزمالك بدلا من سامسون

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد فاروق  عن تلقي اللجنة الفنية بنادي الزمالك عدة ترشيحات للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الانتقالات الصيفية القادمة بعد الاستقرار على رحيل البنين سامسون إكينيولا لتواضع مستواه.


وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن"  أن من ضمن الترشيحات التي تلقتها اللجنة الفنية الكونغولي ليليبو مكابي مهاجم الهلال السوداني بعد المستوى الجيد الذي ظهر به اللاعب مع فريقه في البطولة الإفريقية، إذ أحرز 5 أهداف منهم هدف الفوز على الأهلي في دور المجموعات.

وأوضح أن أيمن محيوص نجم  اتحاد العاصمة الجزائري وهداف الفريق في الكونفدرالية بـ3 أهداف بجانب فيستون كالالا مايلي هداف يانج أفريكانز التنزاني وهداف الكونفدرالية بـ6 أهداف تم عرضهما على الزمالك من قبل وكلاء اللاعبين.

وأشار إلى أن دائرة الترشيحات تضم أيضا المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي السابق وعجمان الإماراتي.

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