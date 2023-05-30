أخبار الفن| دعوة للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل.. تصرف مفاجئ من ابنة عبلة كامل

دعوة للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها تصرف مفاجئ من ابنة عبلة كامل، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

قامت فاطمة - ابنة الفنانة عبلة كامل - بقرار مفاجئ، بعد أيام من صورها الجريئة مع زوجها البولندي باول، في عيد ميلادها، والتي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تحدثت الإعلامية شريهان أبو الحسن، عن انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل، الذي حدث مؤخرا وأحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أشعل النجم أحمد سعد عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن في استاد عمان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، وقام الجمهور الأردني باستقباله بشكل حافل منذ صعوده على خشبة المسرح، وذلك في بداية فقرته الغنائية التى قدم خلالها باقة من أجمل أغانية التى تفاعل معها الجمهور بصوره كبيرة.

أشعل النجم تامر حسني، حفله الغنائي في إستاد عمان بمدينة الحسين الرياضية، بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

أكد أشرف محمد مدير أعمال الفنانة حورية فرغلى، أن كل ما تردد عن خطبتها من الاعلامي نزار الفارس مجرد شائعة غرضها هو تحقيق التريند.

تحل اليوم الثلاثاء 30 مايو، الذكرى الثالثة لرحيل الفنان حسن حسني، الذي ولد في 19 يونيو عام 1936، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2020، عن عمر يناهز الـ 83 عاما.

تحل اليوم الثلاثاء 30 مايو، ذكرى رحيل الفنانة مديحة يسري، التي ولدت في 3 ديسمبر عام 1918، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر ناهز الـ 99 عاما.

كشف المطرب عبده سليم، عن استعداده لطرح 3 أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد طرحه لأغنية آه يا ويلي، قبل عدة أيام.