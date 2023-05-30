أخبار الفن| دعوة للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل.. تصرف مفاجئ من ابنة عبلة كامل

دعوة للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها تصرف مفاجئ من ابنة عبلة كامل، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:
بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل
قامت فاطمة - ابنة الفنانة عبلة كامل - بقرار مفاجئ، بعد أيام من صورها الجريئة مع زوجها البولندي باول، في عيد ميلادها، والتي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الولاد هيتأثروا.. شريهان أبو الحسن تدعو للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل
تحدثت الإعلامية شريهان أبو الحسن، عن انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل، الذي حدث مؤخرا وأحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أحمد سعد بزفاف أمير الأردن: جئت بالحب والمباركة من كل المصريين
أشعل النجم أحمد سعد عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن في استاد عمان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، وقام الجمهور الأردني باستقباله بشكل حافل منذ صعوده على خشبة المسرح، وذلك في بداية فقرته الغنائية التى قدم خلالها باقة من أجمل أغانية التى تفاعل معها الجمهور بصوره كبيرة.
تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن
أشعل النجم تامر حسني، حفله الغنائي في إستاد عمان بمدينة الحسين الرياضية، بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
أحدث ظهور لـ حورية فرغلي بعد شائعة خطبتها من نزار الفارس| شاهد
أكد أشرف محمد مدير أعمال الفنانة حورية فرغلى، أن كل ما تردد عن خطبتها من الاعلامي نزار الفارس مجرد شائعة غرضها هو تحقيق التريند.
في ذكراه.. حسن حسني صانع النجوم وصاحب الـ 200 فيلم
تحل اليوم الثلاثاء 30 مايو، الذكرى الثالثة لرحيل الفنان حسن حسني، الذي ولد في 19 يونيو عام 1936، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2020، عن عمر يناهز الـ 83 عاما.
في ذكراها.. قصة معاناة مديحة يسري بآخر عمرها
تحل اليوم الثلاثاء 30 مايو، ذكرى رحيل الفنانة مديحة يسري، التي ولدت في 3 ديسمبر عام 1918، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر ناهز الـ 99 عاما.
بعد آه يا ويلي.. عبده سليم يكشف عن 3 أغنيات جديدة له
كشف المطرب عبده سليم، عن استعداده لطرح 3 أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد طرحه لأغنية آه يا ويلي، قبل عدة أيام.