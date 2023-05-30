عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| دعوة للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل.. تصرف مفاجئ من ابنة عبلة كامل

أخبار الفن
أخبار الفن

دعوة للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها تصرف مفاجئ من ابنة عبلة كامل، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

قامت فاطمة - ابنة الفنانة عبلة كامل - بقرار مفاجئ، بعد أيام من صورها الجريئة مع زوجها البولندي باول، في عيد ميلادها، والتي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

الولاد هيتأثروا.. شريهان أبو الحسن تدعو للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل

تحدثت الإعلامية شريهان أبو الحسن، عن انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل، الذي حدث مؤخرا وأحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

أحمد سعد بزفاف أمير الأردن: جئت بالحب والمباركة من كل المصريين

أشعل النجم أحمد سعد عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن في استاد عمان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، وقام الجمهور الأردني باستقباله بشكل حافل منذ صعوده على خشبة المسرح، وذلك في  بداية فقرته الغنائية التى قدم خلالها باقة من أجمل أغانية التى تفاعل معها الجمهور بصوره كبيرة.

 

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

أشعل النجم تامر حسني، حفله الغنائي في إستاد عمان بمدينة الحسين الرياضية، بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

 

أحدث ظهور لـ حورية فرغلي بعد شائعة خطبتها من نزار الفارس| شاهد

أكد أشرف محمد مدير أعمال الفنانة حورية فرغلى، أن كل ما تردد عن خطبتها من الاعلامي نزار الفارس مجرد شائعة غرضها هو تحقيق التريند.

 

في ذكراه.. حسن حسني صانع النجوم وصاحب الـ 200 فيلم

تحل اليوم الثلاثاء 30 مايو، الذكرى الثالثة لرحيل الفنان حسن حسني، الذي ولد في 19 يونيو عام 1936، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2020، عن عمر يناهز الـ 83 عاما.

 

في ذكراها.. قصة معاناة مديحة يسري بآخر عمرها

تحل اليوم الثلاثاء 30 مايو، ذكرى رحيل الفنانة مديحة يسري، التي ولدت في 3 ديسمبر عام 1918، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر ناهز الـ 99 عاما.

 

بعد آه يا ويلي.. عبده سليم يكشف عن 3 أغنيات جديدة له

كشف المطرب عبده سليم، عن استعداده لطرح 3 أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد طرحه لأغنية آه يا ويلي، قبل عدة أيام.

تامر حسني بسمة بوسيل عبلة كامل شريهان أبو الحسن أحمد سعد حورية فرغلي حسن حسني مديحة يسري عبده سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

نداء عاجل من السلطات السعودية للراغبين في خدمة الحجاج

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

أقل من زملائه.. كولر يكشف أسباب استبعاد نجم الأهلي من المباريات

موضوعات متعلقة

بعد آه يا ويلي.. عبده سليم يكشف عن 3 أغنيات جديدة له

في ذكراه.. قصة معاناة أسرة يونس شلبي بعد وفاته

في ذكراها.. قصة معاناة مديحة يسري بآخر عمرها

في ذكراه.. حسن حسني صانع النجوم وصاحب الـ 200 فيلم

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

الولاد هيتأثروا.. شريهان أبو الحسن تدعو للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل

عبده سليم: كلمات آه يا ويلي واقعية وأطرح أغنية أخرى بعد أيام

أحمد أبو المجد: تخفيض رسوم الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية

ترشيحاتنا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30-5-2023 |فيديو

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

حتى تكون من أحب العباد إلى الله.. علي جمعة ينصح بهذا الفعل

سعر ومواصفات أرخص سيارة دفع رباعي «زيرو» في مصر |صور

خطفها..تفاصيل تعدى عاطل على فتاة وتصويرها لمساومة والدتها لإقامة علاقة غير شرعية معها

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

محدش هيرضي يحبني.. نزار الفارس يرد على حورية فرغلي بعد تكذيبها خبر خطوبتهما

الرفعة المميتة.. شاهد طفلة هندية تحمل 60 كجم مرة واحدة |فيديو

قصص أطفال.. زينة الزرافة الصغيرة والحادث الأليم

فيديو

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ