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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدث ظهور لـ حورية فرغلي بعد شائعة خطبتها من نزار الفارس| شاهد

صدى البلد

أكد أشرف محمد مدير أعمال الفنانة حورية فرغلى، أن كل ما تردد عن خطبتها من الاعلامي نزار الفارس مجرد شائعة غرضها هو تحقيق التريند.

وظهرت حورية فرغلي مع مدير أعمالها، وأشارت إلى أنها فوجئت بالخبر، والتقطت فيديو مع نزار الفارس في نهاية الحلقة المسجلة كأحد معجبيها، دون أي نية لإثارة الجدل. 

حورية فرغلي مع مدير أعمالها 

ونفت الفنانة حورية فرغلي خطوبتها على المذيع العراقي نزار الفارس بعد انتشار وصور لهما منذ قليل. 

وقالت حورية فرغلي في تصريحات خاصة، إنها فوجئت بمكالمات تبارك لها على خطبتها موضحة:" جه عمل معايا لقاء وبعدها عمل كده، ده عاوز يعمل تريند وهرفع عليه قضية.. كنا بنرقص على أغنية لماجد المهندس".

وكشفت ريهام سعيد في برنامجها “صبايا الشمس”، عن خبر مفاجئ بخطوبة حورية فرغلي والمذيع العراقي نزار الفارس، ونشرت صورا ومقطع فيديو حصريا للاحتفال.

وظهر نزار الفارس في الفيديو وهو يتحدث مع حورية فرغلي، ويخبرها بأنه يغير بشدة، ويطلب منها التوقف عن القيام بالعديد من الأشياء بعد خطبتهما. 

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