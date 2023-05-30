استقرار الدولار.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 30-5-2023|فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن أسعارالدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-5-2023، حيث شهد الدولار استقراراً في أسعاره ،وذلك في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.



أسعار الدولار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.16 جنيه للبيع، و33.05 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.22 جنيه للبيع، و38.09 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.59 جنيه للبيع، و100.25 جنيه للشراء