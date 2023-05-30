الحق اشتري.. موجة انخفاض قوية في أسعار الذهب

تواصل أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الإنخفاض المتتالي حيث شهد المعدن الأصفر حالة تراجع حادة على مدار الساعات القليلة الماضية إلي أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2,320 جنيها.

أهمية أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية مهمة يحرص الكثير من المواطنين على متابعتها خاصة المقبلين على الزواج بهدف شراء الشبكة أو بالنسبة للمستثمرين الراغبين فى الإدخار.

ويعد الذهب وسيلة تحوط آمنة يلجأ لها العديد من المستثمرين خاصة فى ظل تخبط الأسعار عالميا فضلا عن ارتباط المعدن الأصفر بالاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وشهد أسعار الذهب خلال تعاملات الساعات القليلة الماضية حالة من التراجع علي مستوي جميع الأعيرة حيث بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء حالة بمحلات الصاغة بدون مصنعية مايلي :-



عيار 24 بيع 2,629 شراء 2,651

عيار 22 بيع 2,410 شراء 2,430

عيار 21 بيع 2,300 شراء 2,320

عيار 18 بيع 1,971 شراء 1,989

عيار 14 بيع 1,533 شراء 1,547

عيار 12 بيع 1,314 شراء 1,326

الاونصة بيع 81,749 شراء 82,459

الجنيه الذهب بيع 18,400 شراء 18,560

الكيلو بيع 2,628,571 شراء 2,651,429

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار العقود الآجلة انخفاضا بنسبة 0.06%، أي ما يعادل 1 دولار، لتسجل الأوقية نحو 1962 دولارا.

كما سجلت أسعار أوقية العقود الفورية للذهب انخفاض بنسبة 0.15 %، أي ما يعادل نحو 2.92 دولار، لتصل الأوقية عند مستوى 1943 دولارا.



وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخري فقد تراجع سعر أوقية الفضة للعقود الآجلة نحو 0.24%، أي ما يعادل 0.05 دولار، لتصل سعر الأوقية نحو 23.31 دولار.

كما سجلت أوقية العقود الفورية للفضة انخفاضا أيضا عند مستوى 0.07%، أي ما يعادل 0.25 دولار، لتسجل مستوى 367.95 دولار.