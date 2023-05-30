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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1478 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية اليوسيفية بالدقهلية

قوافل طبيه
قوافل طبيه

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية  في قرية اليوسيفية مركز بني عبيد وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

حيث تم توقيع الكشف على 1478 مريضاً. وضمت  12 عيادة  منهم 7 عيادات متنقلة: (  2 اطفال ، تنظيم اسرة , أنف وأذن - رمد - جراحة-  جلدية  ) و 5 عيادات داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
وقد  جاء بيان القافلة كالتالي : 

باطنة  204 ؛ أطفال                   175 أنف وأذن  178         
عظام  166رمد                           107، جلدية  158     
أسنان    156؛ نسا وتنظيم أسرة  184  


كما تم إجراء  319 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  61 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 115 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 87 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار  15 قراراً  للعلاج على نفقة دولة 
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية ، و 160 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة

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الصحة بالدقهلية إجراء جراحات بالدقهلية شريف مكين قافلة علاجية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة

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