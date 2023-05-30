الكشف على 1478 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية اليوسيفية بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية اليوسيفية مركز بني عبيد وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .



حيث تم توقيع الكشف على 1478 مريضاً. وضمت 12 عيادة منهم 7 عيادات متنقلة: ( 2 اطفال ، تنظيم اسرة , أنف وأذن - رمد - جراحة- جلدية ) و 5 عيادات داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة كالتالي :

باطنة 204 ؛ أطفال 175 أنف وأذن 178

عظام 166رمد 107، جلدية 158

أسنان 156؛ نسا وتنظيم أسرة 184



كما تم إجراء 319 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 61 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 115 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 87 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 15 قراراً للعلاج على نفقة دولة

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية ، و 160 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة

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