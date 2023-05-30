"قطاع التدريب" بوزارة الإنتاج الحربي ينجح في الحصول على تجديد شهادات الجودة

نجح قطاع التدريب التابع لوزارة الانتاج الحربي في اجتياز مراجعـة شركة "DAS" المانحـة لشهادات الجـودة "الأيـزو" للعام الثالث، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحرص على تطبيق نظم الجودة في العملية التعليميـة والتدريبية والإنتاجية بالمنشآت التابعة.

وأوضح المهندس عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب أن القطاع حصل سابقاً على شهادة ضمان جودة التعليم لمدرسة القطاع بحلوان والمعهد الفني للصناعات المتطورة بالسلام، كما يعد قطاع التدريب من أوائل الجهات الحكومية التعليمية والتدريبية الحاصلة على شهادة المواصفة القياسية لنظام الإدارة ISO 9001/2015 كما تم منح القطاع شـهادتيّ ISO 45001/2018 لنظام السلامة والصحة المهنية و ISO 14001/2015 لنظام حماية البيئة.

ولفت إلى أنه تم إجراء مراجعة خارجية بواسطة شركة "DAS" على قطاع التدريب بجميع محاور القطاع الإدارية والمعامل ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية والمجمع التكنولوجي والمعهد الفني للصناعات المتطورة ومركز التدريب القيادي والتخصصي وتم اجتياز المراجعة بنجاح.

وأضاف أن هذه الشهادة تعد من أبرز الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية التى تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإدارى الفعلى واستيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة والمعايير المطلوبة لجودة الجهاز الإدارى.