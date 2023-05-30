خير مزارعنا لأهالينا.. اشتر ما تحتاجه من سلع بأسعار مخفضة |تقرير

تحرص الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة على المساعدة في توفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة، إضافة إلى السلع الأساسية الأخرى عبر المنافذ التابعة لها، أو المعارض التي يتم تنظيمها.]

معرض خير مزارعنا لأهالينا

وتوفر وزارة الزراعة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمعرض "خير مزارعنا لأهالينا"، الذي تم افتتاحه على هامش معرض زهور الربيع، والذي يستهدف بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار مبادرة الرئيس السيسي لمحاربة الغلاء وكذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتكثيف معارض ومنافذ بيع السلع الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة..

وتوفرالوزارة جميع السلع الغذائية وعلى رأسها، اللحوم البلدي إلى جانب مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، وكذلك الطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها – وأيضا الأسماك والسلع الغذائية الأخرى، مثل العسل وزيت الزيتون فى منافذ الوزارة وعددها 243 منفذا ثابتا بمختلف المحافظات و30 متحركا تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وتستهدف الوزارة زيادة عدد منافذها لـ 300 منفذ العام الحالي وتوفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.

وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لإنتاج اللحوم الى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لإنتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالأسعار الخارجية، لمواجهة ارتفاع الأسعار أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.

السلع بأسعار مخفضة

ويقول الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، أنه يتم توفير جميع السلع الغذائية الأساسية في معرض وزارة الزراعة الذى تم افتتاحه بالمتحف الزراعي على هامش معرض زهور الربيع.

وأضاف صالح - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن جميع السلع الغذائية تتوفر بالكميات التي يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء، وبالتالي فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.

وأشار صالح، إلى أن الدولة المصرية حرصت على توفير السلع الغذائية بطريقة آمنة ومستدامة وهناك فكر استباقي للدولة المصرية فى كافة الأزمات العالمية.

ومن ناحية أخرى، افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح يوم السبت الماضي، معرض زهور الربيع 90 بالمتحف الزراعي في الدقي بالجيزة، وكذلك افتتاح معرض السلع الغذائية المقام على هامش معرض زهور الربيع.

معرض السلع الغذائية

وتم ذلك في حضور بعض السفراء وقيادات الوزارة ومحافظة الجيزة ونقيب الزراعيين وزير الزراعة ومرافقوه تفقدوا أجنحة المعرض المختلفة وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصل اليه انتاج الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج في مصر وايضا بالتنظيم الرائع للمعرض.

وصرح وزير الزراعة خلال الافتتاح، أن المعرض يضم حوالي 200 عارض وأكثر من 1000 نوع نباتي في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار.

وأضاف القصير، أن المعرض يشهد أيضا مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني ‏وقال ان الدولة المصرية تدعم صناعة وزراعة الزهور نظرا لأهميتها لسوق المحلي أو التصدير ودعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن معرض زهور الربيع له آلاف الزائرين الذين ينتظرونه كل عام سواء لشراء الزهور والورود أو للاستمتاع بمناظرها الجميلة .

وأكد القصير أن المعرض يأتي هذا العام يقام تحت شعار 100 مليون شجرة تلك المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي وتستهدف التوسع في زيادة نسبة المسطحات الخضراء والتشجير لما له من فوائد عديدة بيئية وجمالية واقتصادية، وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. وتحسين نوعية الهواء والصحة العامة للمواطنين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة مطالبا العارضين ومنتجي نباتات الزينة والزهور بالمشاركة في هذه المبادرة.

توجيهات بمحاربة الغلاء

ومن جانبها، أعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها المشاركة في افتتاح معرضا زهور الربيع ال90 وخير مزارعنا لأهالينا وأكدت أن هناك تعاونا كبيرا وبناء مع وزارة الزراعة لأن معظم المستفيدين من خدمات التضامن هم سكان الريف والمزارع المصري .

وأشارت إلى أن التعاون بين الوزارتين يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتربية الدواجن والمواشي وخدمة المزارعين والمرأة الريفية بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضافت "القباج" أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية فإن الوزارة تقدم أيضا قروض مسيرة ومنح للمزارعين الصغار كما تسعى لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

والجدير بالذكر، أن معرض "خير مزارعنا لأهالينا" المقام على هامش معرض زهور الربيع يشارك فيه 50 عارضا ويستهدف بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار مبادرة الرئيس السيسي، لمحاربة الغلاء وكذلك تنفيذا تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتكثيف معارض ومنافذ بيع السلع الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتقوم الوزارة بمجهودات كبيرة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، حيث تمتلك وزارة الزراعة 171 منفذا ثابتا لبيع السلع الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية، و21 منفذا متحركا، مؤكدا أنه تتم متابعة هذه المنافذ بشكل مستمر لضمان توافر السلع وتنوعها.