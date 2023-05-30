الأمن العام يشن حملة مكبرة بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا – فارسكور – كفر سعد) وأقسام شرطة (ثان دمياط – دمياط الجديدة).

أسفرت جهودها عن ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة – بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 6 متهمين " لهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .