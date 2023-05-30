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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تماثيل فرعونية مقلدة.. ضبط شخص ينصب على راغبى شراء الأثار عبر الإنترنت

تماثيل
تماثيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الآثار المقلدة بقصد الإتجار فيها واستخدامها فى إرتكاب جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع (الأمن الوطنى) قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق  إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، يعلن من خلالها عن إمتلاكه قطع أثرية – على خلاف الحقيقة -.

وأشارت التحريات إلى أنه عقب الإيقاع بضحاياه راغبى إقتنائها أو الإتجار فيها يطلب منهم إيداع مبالغ مالية فى محافظ إلكترونية حتى يمكن إتمام الصفقة بقصد الإستيلاء عليها، مستغلاً عدم قيامهم بالإبلاغ عن الواقعة  حال إكتشاف تعرضهم لواقعة نصب خشية تعرضهم للمسائلة القانونية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية وبحوزته (جهاز تابلت وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على صور وفيديوهات لقطع أثرية فرعونية مقلدة - صفحات إلكترونية إحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى بأسماء وصفات مختلفة يستخدمها فى إستدراج وإستقطاب ضحاياه - رسائل نصية وصوتية تفيد نشاطه الإجرامى).

وبمواجهة المتهم أعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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