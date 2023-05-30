جميع طرازات هوندا 2023 في مصر| سعر ومواصفات

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الحالية بشكل مبالغ فيه، وذلك يرجع الي عدة أسباب منها، عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة الي عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات وبناء علي تلك العوامل ارتفع سعر الإصدارات المتوافرة بالأسواق.

يعرض موقع صدى البلد أسعار طرازات شركة هوندا المتوافرة بالسوق المصري لموديلات 2023، وهذه الأسعار قابلة للزيادة أو النقص حسب العرض والطلب :

1- هوندا سيفيك

تستمد سيارة هوندا سيفيك قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 180 حصان، وعزم أقصي للدوران 240 نيوتن/متر، وتستهلك هوندا سيفيك 19.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

هوندا سيفيك موديل 2023

- سعر هوندا سيفيك

الفئة الأولي من سيارة هوندا سيفيك موديل 2023 تباع بسعر مليون و550 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هوندا سيفيك موديل 2023 تباع بسعر مليون و650 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هوندا سيفيك موديل 2023 تباع بسعر مليون و800 ألف جنيه .

2- هوندا أكورد

تتسارع سيارة هوندا أكورد من وضع السكون وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة 7.5 ثانية، وتحتاج الي 7.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ساعة، وتمتلك محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتمتلك هوندا أكورد علي ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقودها الي 56 لتر، وتنتج عزم أقصي للدوران 260 نيوتن/متر، وتخرج قوة 187 حصان.

هوندا أكورد موديل 2022

- سعر هوندا أكورد

تباع الفئة الأولي من سيارة هوندا أكورد موديل 2022 بسعر مليون و700 ألف جنيه .

تباع الفئة الثانية من سيارة هوندا أكورد موديل 2022 بسعر مليون و850 ألف جنيه .

3- هوندا HRV

تستخدم سيار ة هوندا HRV ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتحتوي علي محرك 1800 سي سي، وتخرج قوة 140 حصان، وتحتوي هوندا HRV علي خزان وقود سعة 50 لتر، وتخرج عزم أقصي للدوران 172 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.1 ثانية، وتحتاج الي 5.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

هوندا HRV موديل 2023

- سعر هوندا HRV

سعر الفئة الأولي من سيارة هوندا HRV موديل 2023 مليون و150 ألف جنيه.

سعر الفئة الثانية من سيارة هوندا HRV موديل 2023 مليون و350 ألف جنيه .

سعر الفئة الثالثة من سيارة هوندا HRV موديل 2023 مليون و500 ألف جنيه .

4- هوندا CRV

تمتلك سيارة هوندا CRV محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، وتنتج عزم أقصي للدوران 244 نيوتن/متر، وتتسارع هوندا CRV موديل 2023 من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.3 ثانية.

هوندا CRV موديل 2023

- سعر هوندا CRV

تصل سيارة هوندا CRV موديل 2023 الي السوق المصري بسعر مليون و690 ألف جنيه للفئة الأولي .

تصل سيارة هوندا CRV موديل 2023 الي السوق المصري بسعر مليون و890 ألف جنيه للفئة الثانية .