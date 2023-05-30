قرار قضائي جديد بشأن قاتل الكويتي مبارك راشد

أصدر قاضي هيئة تجديد الحبس بالكويت اليوم، قرارا بتجديد حبس المتهم بقتل المواطن مبارك الرشيدي لمدة شهر.

ونقلت صحيفة القبس عن مصدر مطلع قوله : إن النيابة العامة وجهت إلى المتهم المحجوز على ذمة القضية تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد أن كانت تهمته في السابق هي الخطف.

وذكر المصدر إلى أن المتهم أنكر التهمة خلال تحقيقات النيابة، قائلاً: «أنا ما قتلت».

وأبان المصدر إلى متهم واحد فقط في القضية «حتى الآن» وهو المتهم الرئيسي الذي قرر القاضي التجديد بحبسه لمدة شهر.

وعن المتهم المصري قال المصدر :بانتظار وصول التحقيقات التفصيلية من السلطات المصرية مع المصري الذي شهد الجريمة وذهب إليه وفد أمني كويتي من وزارة الداخلية وشارك في إجراء التحقيقات معه.

كما توقع المصدر احتمالية دخول متهمين آخرين في هذه القضية، بعد انتهاء التحقيقات وجمع المعلومات والاستدلالات.