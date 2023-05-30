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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سن الأضحية من الأبقار والخراف.. الأزهر للفتوى يوضح الأعمار المقررة شرعا

صدى البلد

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن سِنّ الأضحية، من الشّروط المُعتبرة في الأضاحي لأنها يجب أن تبلغ السَّن المقررة شرعًا، والسن الشرعي يختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.

وأوضح أنه يجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر، ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر، ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر، ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر، يستوي في ذلك الذَّكر والأنثى؛ لقول سيدنا رَسُول اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». [أخرجه مُسلم]

وأضاف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: "أمَّا المَعلُوفة -وهي التي للتَّسمين- فلا يُشترط لها بلوغ السّنّ المقررة إنْ كَثُرَ لحمُها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم فأكثر في أقل من عامين.

آداب الاضحية 

1- التأكد من سلامة الأضحية

2- لا تظهر لها آلة الذبح

3- استقبل القبلة

4- لا تذبحها بحضرة أضحية أخرى

5- أضجعها على جنبها

6- تأكد من زهوق نفسها قبل سلخها

7- سم الله وكبره

8- التزم بالأماكن المخصصة للذبح

9- ترفق عند ذبحها

10- لا تعط للجزار أجرته منها

11- لا تجرها من موضع لآخر

12- لا تترك مخلفاتها فى الشوارع

آداب الأضحية الأضحية سن الأضحية تحديد سن الأضحية - حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة

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