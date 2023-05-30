حلويات شرقية.. طريقة عمل جلاش بالقشطة في أقل من ساعة

تعتبر طريقة عمل الجلاش بالقشطة هي نوع من أنواع الحلويات الشرقية، والتي نجدها في كل محلات الحلويات، وتتميز بالقوام الهش المقرمش، ويمكن تحضيرها بالكثير من الطرق وأيضًا الحشوات بخلاف القشطة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الجلاش بالقشطة، وهي أحد الحلويات العربية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..



طريقة عمل جلاش بالقشطة

طريقة عمل جلاش بالقشطة

مقادير طريقة عمل جلاش بالقشطة :

الجلاش :

1 علبة عجينة بقلاوة مقطعة مربعات

½ كوب سمن

½ كوب زيت نباتي

1 كوب شربات

القشطة :

2 كوب حليب

1 كوب كريمة

6 ملعقة صغيرة نشا

½ كوب سكر

6 توست منزوع الأطراف

طريقة عمل جلاش بالقشطة :

نبدأ بتحضير القشطة عن طريق تسخين الحليب في وعاء فوق النار.

_ ثم نضيف الكريمة والنشا والسكر، ونقلب حتى تغلي.

_ يضاف الخبز ونقلب حتى تحصلين على قشطة غليظة، نترك القشطة حتى تبرد.

_ نفرد عجينة البقلاوة فوق سطح نظيف، ونخلط السمن مع الزيت في وعاء.

_ ندهن كل قطعة من العجينة بمزيج من الزيت والسمن.

_ نضع كل ست ورقات من الجلاش، ثم القليل من القشطة على كل قطعة واثنيها على شكل مثلث.

_ نكرر الخطوات مع باقي الكمية، ونضع الصينية تحت الشواية حتى تصبح ذهبية.

_ ثم نضع الشربات على الجلاش بالقشطة بعد خروجها من الفرن.