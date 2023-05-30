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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| مطعم يقدم كائن غريب من القشريات البحرية للزبائن.. جمال شعبان يوضح ما تفعله السجائر بالقلب.. بدائل طبيعية لـ السكر الأبيض

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

نوعان من الطعام يحسنان صحة القلب والشرايين والدماغ

مما لاشك فيه أن هناك بعض الأطعمة تكون مفيدة لوظائف معينة في الجسم، ويكون تأثيرها إيجابي في تحسين الصحة العامة للجسم ومن هذه الأطعمة الشيكولاتة والتوت فهمت يعطيان الصحة والحيوية للقلب والشرايين والدماغ؛ حيث تتربع الشوكولاتة على عرش الحلويات التي تتمتع بكثير من الفوائد لحماية صحة القلب والشرايين، فضلا على أنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض ، وكذلك التوت فهو مفيد للقلب والشرايين .. نستعرض في هذا التقرير فوائد  تناول الشيكولاته والتوت علي الصحة وققا لموقع Healthline

 

تجربة غير مألوفة.. مطعم يقدم كائنا غريبا من القشريات البحرية للزبائن
 يبدو أن هذه التجربة الغريبة والمبتكرة التي قدمها مطعم في تايوان، تتمثل في إضافة فصيلة من القشريات المعروفة باسم "الأيزوبود" إلى طبق الطعام.

 

في يومه العالمي.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا للتصلب المتعدد اليوم العالمي للتصلب المتعدد هو يوم توعوي يحتفل به سنويًا في 30 مايو من كل عام، وهو مخصص لزيادة الوعي بتلك الحالة التي تصيب الجهاز العصبي المركزي، وتتسبب في تلف الغلاف الواقي للأعصاب الذي يؤثر على التواصل بين الدماغ وباقي أجزاء الجسم.
 

لن تصدق.. علاقة الهاتف والنوم بالرغبة في تناول الحلويات

تعد سمكة الأرنب من أخطر الأنواع الأسماك ،حيث انها سمكة سامة  وحذر الأطباء من تناولها لما تسببه من أضرار على صحة الإنسان ، وهذه السمكة  تندس وسط الأسماك الصغيرة ويقوم بعض أصحاب المحلات من معدومي الضمير  ببيعها بعد تقطيعها وإخفاء ملامحها .. لذلك نقدم مخاطر هذه السمكة السامة وأعراض التسمم وفقاً لموقع "Science direct"

 

في اليوم العالمي للتصلب المتعدد.. إجراءات وقائية لتباطؤ تقدم المرض

في اليوم العالمي للتصلب المتعدد، يتم التركيز على زيادة الوعي بالمرض وتعزيز الدعم والتضامن مع الأشخاص المصابين بهذا المرض، وتقام فعاليات وأنشطة عديدة حول العالم في هذا اليوم لنشر الوعي بالمرض وتعزيز الدعم للأشخاص المصابين به.

 

فسحها وخرجها من البيت.. دراسة أمريكية: عدم تنزه المرأة يصيبها بمرض خطير
 الفسحة والتنزه من الأشياء المهمة جدا للإنسان عموما ، لتجديد الطاقة والقدرة علي الاستمرار في أداء الأعمال بنفس القدرة والكفاءة ، ولكنها أكثر أهمية بالنسبة للنساء .

 

ماذا تفعل السجائر فى قلوبنا .. جمال شعبان يجيب بالتفصيل
 يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة التدخين فى 31 مايو كل عام حيث أنه من أكثر العادات المدمرة لصحة الإنسان وتزيد معدلات الوفاة .
 

3 محليات طبيعية تصلح كبدائل لـ السكر الأبيض.. مفيدة وصحية
 قد يبحث البعض عن بدائل طبيعية للسكر الأبيض، وذلك لإستخدامه في المشروبات، والحلويات، وهناك العديد من الخيارات التي يمكن إستخدامها كمحليات طبيعية وبدائل طبيعية عن السكر الأبيض.

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