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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل اتصالات النواب: إطلاق وكالة الفضاء المصرية قمرين صناعيين حدث تاريخي

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوكالة الفضاء المصرية للعام المالي 2023/2024، وأكد النائب أحمد نشأت منصور وكيل اللجنة، أن الوكالة باتت حلم لكل المصريين في غزو الفضاء والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، من خلال التأكيد على الريادة المصرية بدخلوها نادي الفضاء العالمي، وأن المواطن ينتظر الكثير من وكالة الفضاء المصرية.

وأشاد نشأت منصور في كلمته في اجتماع اللجنة بخطط الوكالة في اطلاق قمرين صناعيين مصريين في أكتوبر ويناير القادم، موضحا أنه سيكون لهم مردود كبير في نقل تكنولوجيا الاتصالات إلى آفاق عالية بالإضافة دورهم الكبير في دعم توجهات الدولة نحو رقمنة جميع مفاصل الدولة بآليات حديثة تضاهي الدول المتقدمة.

وتابع نشات منصور أن اللجنة تدعم زيادة موازنة الوكالة لتتمكن من تحقيق اهدافها في الانطلاق نحو مزيد من المشروعات والخدمات التكنولوجية .

وأكد مسئولو وكالة الفضاء المصري، أن البرنامج المصري يعمل في اطار مؤسسي  إطار مؤسسي وكالة الفضاء من خلال قانون الوكالة لسنه 2018 ولائحته التنفيذيه في اغسطس 2019 والتي اكبر اهدافه نقل تكنولوجيا الفضاء وتوطينها لبناء الاقمار الصناعية بما يخدم استراتيجية الدولة، وبما يخدم الأمن القومي بصورة واضحة .

وأضاف مسئولو الوكالة أن هناك خطة لإطلاق قمر صناعي مصري وهو منحة من الصين، وهناك إطلاق لقمر صناعي آخر في يناير يتم تجميعه في أحد المراكز الألمانية وسيتم إرساله إلى الصين تمهيدا لاطلاق لخدمة أهداف الوكالة وأحلام المصريين.

قمر صناعي تكنولوجيا موازنة وكالة الفضاء المصري مجلس النواب تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا الفضاء الأمن القومي

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