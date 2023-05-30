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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتيجي فى أى عمر.. 10 أعراض تكشف الإصابة بمرض الصرع

بتيجي فى أى عمر..
بتيجي فى أى عمر.. 10 أعراض تكشف الإصابة بمرض الصرع

يعد الصرع  من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان فى أى عمر فهى لا تقتصر على من يولدون به كما يعتقد البعض لذا من المهم معرفة الأعراض جيدا للتمكن من اكتشافه فى المراحل المبكرة.

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ووفقا لما جاء فى موقع “clevelandclinic” نرصد أهم أعراض نوبات الصرع

فقدان مؤقت للوعي بدون سبب.
حركات العضلات غير المنضبط ، ارتعاش العضلات ، فقدان توتر العضلات.
التحديق الفارغ أو نظرة التحديق في الفضاء.
ارتباك مؤقت ، وبطء في التفكير ، ومشاكل في الكلام والفهم.
تغيرات في السمع أو الرؤية أو التذوق أو الشم أو الشعور بالخدر أو الوخز.
مشاكل في الكلام أو الفهم في أوقات معينة من علامات الصرع 
اضطراب في المعدة ، موجات حرارة أو برد ، قشعريرة.
صفع الشفاه ، وحركة المضغ ، وفرك اليدين ، وحركات الأصابع.
أعراض نفسية ، بما في ذلك الخوف أو الرهبة أو القلق أو الديجافو.
سرعة ضربات القلب أو التنفس من أعراض الصرع.


يميل معظم المصابين بمرض الصرع إلى الإصابة بنفس النوع من النوبات ، لذلك تظهر عليهم أعراض متشابهة مع كل نوبة.

 

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