كان بيطلب حاجات حرام..متهمة بتصوير رجل عاريا: اتجوزته عرفي ودلوقتي فى عصمة واحد تاني

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية رجلين و3 سيدات إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتصوير مقاطع فيديوهات لرجل عارٍ وفي أوضاع مخلة بالآداب والاستيلاء على ممتلكاته من العقارات والأموال والسيارات تحت التهديد واستمعت النيابة الي اقوال المجني عليها

س/ وما الذي حدث إذن وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا؟

ج/ اللي حصل ان انا كنت متجوزة منه عرفي من شهر 4 وبعدت عنه فترة وانفصلت عنه وفي شهر ۱۰ اللي فات دا انا تجوزت رسمي من واحد تاني لقيت محمود بيكلمني بيقولي عايز اقابلك قولتله مينفعش انا بقيت في عصمة راجل ورفضت ولقيته كلم البنت اللي اسمها ياسمين اللي شغاله معايا قالها حاولي تقربي بيني و بین ایمان وقالها كلميها انا عايز اقابلها وياسمين كلمتني قالتلي ان محمود عايز يقابلك قولتلها ماشي نقابله انا وانتي ونشوفه عايز أي وروحنا نشوفة في كافيه علي طريق مسطرد ولاقيته بيقولي انا بحبك وعايزك ومش مصدق

انك سبتيني واتجوزتي وشدينا مع بعض وقمت مشيت ويوم الاحد لاقيت الحكومة جتلي الشقة بتاعتي وقالولي تعال معانا وانزلي ونزلت معاهم وروحت قسم اول اکتوبر وجيت انهاردة علي النيابة ودا كل اللي حصل

س/ وما هي علاقتك بالمجني عليه؟

ج/ دا كان جوزي عرفي

س/ وهل مازالت تلك العلاقة الزوجية قائمة؟

ج/ لا احنا انفصلنا من شهر 6

س/ و ما الذي دعا الي انفصالكما؟

ج علشان بينا خلافات.

س/ وما مضمون تلك الخلافات؟

ج/ هو كان بيطلب مني حاجات غريبة تخالف الدين لما كنا متجوزين.

س/ وهل حدث بينكما ثمة تواصل عقب انفصالكما؟

ج/ هو كلمني اكثر من مرة يحاول يرجعلي وانا رفضت.

س/ وما الذي دعاكي الي ذلك الرفض؟

ج عشان مبقتش طبقة العيشة معاه.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين محمد وممدوح وإيمان وياسمين ورباب خطفوا بالتحايل المجني عليه محمود محمد السيد محمد إذ اتفقوا فيما بينهم علي مشروع إجرامي يتضمن اختطاف المجني عليه لسرقته وإكراهه على تحرير سندات مثبته لدين، ووضعوا "لذلك مخططا محكما، بدأوا تنفيذه باستدراج الثالثة له إلى حيث تقطن الرابعة عمارة 5 بأكتوبر-لعلاقة سابقة فيما بينه والمتهمة الثالثة، وما أن وصل للمسكن وانفرد بالخامسة حتى باغته الأول والثاني مشهرين بوجهه أسلحة نارية وبيضاء محل التهمتين الرابعة والخامسة متعدين عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات - أبانها التقرير الطبي، فانصاع لهم، وتمكنوا بتلك الطريقة من إقصاءه عن من يذود.