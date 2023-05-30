البطانية قتلتها.. مصرع طالبة سقطت من الطابق الرابع بإمبابة

لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها بعدما اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع جثة هامدة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث إمبابة، إخطارًا من المقدم مؤمن فرج، رئيس المباحث، يفيد تلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بحالة سقوط من علو ووجود حالة وفاة، على الفور تم تكليف رئيس المباحث بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع طالبة، 16 عامًا، اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع، لتلقى مصرعها في الحال، وذلك أثناء قيامها بوضع بطانية على منشر الغسيل وبسؤال الشهود أيدوا ما جاء في الفحص.

نقلت الطالبة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.