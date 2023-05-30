عاجل.. عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب

كشفت نتائج التصويت في الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهندسين التي عقدت اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، لسحب الثقة من النقيب العام للمهندسين طارق النبراوي، عن فشل الدعوة ورفض ما تضمنته.

وأكدت نتائج التصويت رفض أعضاء الجمعية العمومية البند الذي تصمنته الدعوة لعقد العمومية غير العادية بسحب الثقة من النقيب العام، مؤكدين تمسكهم بالنبراوي على "رأس النقابة لحين انتهاء فترته".

ودعا مجلس نقابة المهندسين لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النبراوي، بناء على طلب من 1960 عضو بحسب ما أكد وكيل أول النقابة.

وشارك في الجمعية العمومية الطارئة والتي تعد الأكبر من حيث نسبة الحضور في عموميات المهندسين على مدار تاريخها أكثر من 24 ألف مهندس بحسب بيانات غير رسمية.

وتعالت أصوات أنصار النبراوى بالهتافات بعد فرز عدد كبير من اللجان والتي أظهرت اكتساح (لا) لسحب الثقة من النقيب العام على( نعم).