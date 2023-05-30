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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تطالب بمحاسبة بيونج يانج وبايدن يأمر بمنع انتشار الأسلحة النووية

صدى البلد

طالب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم، بضرورة تعزيز التعاون للقضاء علي التمويلات غير القانونية التي تحصل عليها بيونغ يانغ لبرامجها الصاروخية والنووية، متحايلة بذلك علي عقوبات مجلس الأمن الدولي.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، في منتدى مبادرة أمن الانتشار (PSI)، "إن كوريا الشمالية تواصل تمويل برامجها النووية والصاروخية بشكل غير قانوني، رغم عقوبات مجلس الأمن المفروضة عليها". حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك للأنباء.

وأضاف يون، يجب أن يصبح تعاوننا أقوي، لمواجهة ذلك التهديد الكوري الشمالي".

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه اليوم، مع تزايد عدد البلدان التي تهدد "هيكل الأمن العالمي"، أصبح يتعين علينا الآن أكثر من أي وقت مضي الالتزام بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها ووقفها.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قالت كوريا الشمالية إنها ستطلق قمرًا صناعيًا للاستطلاع في يونيو لمراقبة النشاط العسكري الأمريكي. كما اتهم ري بينج تشى، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري، الولايات المتحدة بإجراء "تجسس جوي معادٍ" في شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة.

وقد أدلى رئيس كوريا الجنوبية والرئيس الأمريكي بهذا التصريح في خطاب بالفيديو في منتدى مبادرة أمن الانتشار (PSI) المنعقد في جزيرة جيجو، والذي شارك فيه وفود من أكثر من 70 دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها المنتدى في دولة آسيوية. 

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