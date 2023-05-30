مصطفى شلبي يحصد جائزة أفضل لاعب في لقاء الزمالك وطلائع الجيش

حصل مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة عقب نهاية المباراة مباشرة من مراقب اللقاء، وحرص شلبي على التوجه للجماهير من أجل تحيتهم بعد تسلم الجائزة.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 50 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة يحتل بهم المركز السادس عشر.