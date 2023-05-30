أول رد من الزمالك بعد الفوز على طلائع الجيش

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية للأبيض غدا الأربعاء بعد الفوز على طلائع الجيش ببطولة الدوري.

ومنح الجهاز الفني للفريق، اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ٢٤ ساعة من أجل التقاط الأنفاس قبل مواجهة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري يوم ال الثلاثاء المقبل.

خطف الزمالك الثلاث نقاط من الوقت القاتل أمام طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التى جمعتهما على إستاد القاهرة في الجولة الـ23 المؤجلة من الدوري العام.

وسجل حسام عبدالمجيد هدف الزمالك من رأسية قوية في الدقيقة 88، وأضاف إبراهيما نداي الهدف الثاني في الدقيقة 91.

بدأ الزمالك بالتمريرات القصيرة بين اللاعبين للاستحواذ على وسط الملعب.

ونجح طلائع الجيش في غلق المساحات ومفاتيح نادي الزمالك وخاصة عن طريق زيزو ومصطفى شلبي والاعتماد على الهجمة المرتدة.

ويرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 50 في المركز الـ4، وتجمد طلائع الجيش إلى النقطة الـ26 في المركز الـ17.