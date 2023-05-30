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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 22 متهما بترويج المخدرات في دمياط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً الإدعاء بترويج المواد المُخدرة بدائرة بمركز شرطة دمياط.

بالفحص تبين قيام قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط بتوجيه عدة حملات أمنية بالمنطقة المشار إليها خلال الآونة الأخيرة أسفرت جهودها عن ضبط (16) قضية بإجمالى (22) متهم وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,400 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البانجو وزنت 30,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 19 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو – بندقية آلية – 2طبنجة – بدقية خرطوش – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى استمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة للقانون.

الأجهزة الامنية التواصل الإجتماعي فيس بوك الفيس بوك أوكار تجار المخدرات تجار المخدرات شرطة دمياط مخدر البانجو مخدر الحشيش

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