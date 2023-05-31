دينا الشربيني: حبيبي الجديد من خارج الوسط وده ميعاد فرحي

قالت دينا الشربيني إن حبيبها الجديد الذي أعلنت عنه منذ فترة من خارج الوسط الفني، موضحة:" أنا الحمد لله مبسوطة وهو بنى آدم كويس"، ومش هقول عنه أكتر من كده.

وعن موعد زفافها وإذا كانت دينا الشربيني عروس 2023، قالت:" مش هقول أي حاجة"، موضحة أنها لا تشعر بالضيق من توجيه هذا السؤال لها، وهي من الشخصيات التي تحب الجمهور.

وأشارت دينا الشربيني في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أنها تلعب شخصية “تمارا” وهي مدرسة موسيقى في فيلم تاج مع الفنان تامر حسني، مشيرة إلى أن هناك احتمالية لتقديم جزء جديد من كامل العدد.

وفازت الفنانة منى زكي بجائزة أفضل ممثلة عن بطولة مسلسل تحت الوصاية، في حفل مسابقة جوائز مسلسلات رمضان، ومحمد رمضان الأفضل تمثيليا عن جعفر العمدة.

وحصلت دينا الشربيني على جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن كامل العدد، وأحمد أمين مثلها عن مسلسل الصفار، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل مساعد لأحمد داش عن جعفر العمدة.

وحرص مقدمو حفل مسابقة جوائز المسلسلات على توجيه تحية لروح الفنان راحل مصطفى درويش في بداية الحفل الذي انطلق منذ قليل بحضور عدد كبير من النجوم.

وفاز الفنان طه دسوقي بجائزة أفضل موهبة صاعدة على حساب الطفل عمر شريف، فيما حصل مسلسل تحت الوصاية على جائزة أفضل سيناريو، وفريق مسار إجباري بجائزة أفضل أغنية عن الهرشة السابعة على حساب أحمد مكي وأحمد سعد.

وحصلت آية سماحة، على جائزة أفضل ممثلة صاعدة عن دورها في مسلسل كامل العدد، متفوقة على جوري بكر.

وأثار الفنان أحمد داش الجدل بإطلالته التي ظهر في حفل تكريم نجوم رمضان، المقام بأحد مولات 6 أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وظهر أحمد داش في الحفل مرتديا “بدلة حمراء” كاملة.