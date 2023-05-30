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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جوائز مسلسلات رمضان.. دينا الشربيني ومنى زكي وأحمد أمين ومحمد رمضان الأفضل

منى زكي في الحفل
منى زكي في الحفل

فازت الفنانة منى زكي بجائزة أفضل ممثلة عن بطولة مسلسل تحت الوصاية، في حفل مسابقة جوائز مسلسلات رمضان، ومحمد رمضان الأفضل تمثيليا عن جعفر العمدة.

 

وحصلت دينا الشربيني على جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن كامل العدد، وأحمد أمين مثلها عن مسلسل الصفار، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل مساعد لأحمد داش عن جعفر العمدة. 

 

وحرص مقدمو حفل مسابقة جوائز المسلسلات على توجيه تحية لروح الفنان راحل مصطفى درويش في بداية الحفل الذي انطلق منذ قليل بحضور عدد كبير من النجوم. 

 

وفاز الفنان طه دسوقي بجائزة أفضل موهبة صاعدة على حساب الطفل عمر شريف، فيما حصل مسلسل تحت الوصاية على جائزة أفضل سيناريو، وفريق مسار إجباري بجائزة أفضل أغنية عن الهرشة السابعة على حساب أحمد مكي وأحمد سعد. 

 

وحصلت آية سماحة، على جائزة أفضل ممثلة صاعدة عن دورها في مسلسل كامل العدد، متفوقة على جوري بكر.

 

وأثار الفنان أحمد داش الجدل بإطلالته التي ظهر في حفل تكريم نجوم رمضان، المقام بأحد مولات 6 أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وظهر أحمد داش في الحفل مرتديا “بدلة حمراء” كاملة.

 

توافد عدد كبير من النجوم على حضور النسخة الأولى من مسابقة جوائز المسلسلات والإعلانات الرمضانية، وكان من أول الحضور الفنانة دينا الشربيني والمخرج محمد سامي، طارق النهري، آية سماحة وزوجها، جيهان الشماشرجي، ياسمين رئيس، وغيرهم. 


أعلنت إدارة كريتيف ساميت Creative Summit المنصة الإبداعية الرائدة والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تستهدف نشر تعزيز مفهوم الاقتصاد الإبداعي في المنطقة، عن انطلاق النسخة الأولى من "جوائز المسلسلات والإعلانات الرمضانية"، بناءً على تصويت الجمهور عبر موقعها الالكتروني.

 

وتم الإعلان عن الفائزين في حفل مميز لتوزيع الجوائز اليوم، حيث تم اختيار أبرز المسلسلات والإعلانات الرمضانية المفضلة بناء على تصويت الجمهور الذى وصل الى 110،000 صوت من خلال استطلاع تفاعلي من خلال الموقع الإلكتروني، بهدف إعطاء المشاهد فرصة لاختيار الأعمال الفنية المفضلة وأفضل الأفكار الإبداعية التي تم عرضها خلال شهر رمضان الكريم.


وحرصت كريتيف ساميت Creative Summitعلى أن تتضمن المسابقة جوائز شتى لعدة شرائح متنوعة في الصناعة الإبداعية، من ممثلين ومؤلفين ومخرجين وغيرهم. وتنقسم عملية التصويت إلى مرحلتين، ويُحدد الفائزين من خلال تصويت الجمهور فقط وذلك بهدف الشفافية. 

 

وتم إطلاق المرحلة الأولى بالفعل لاختيار أفضل الإعلانات الرمضانية، ويُمنح الفائزين جوائز اعتمادًا على التصويت المفتوح سواء كانوا في فئات فردية أو مجمعة. وتم إطلاق المرحلة الثانية للمسابقة الخاصة بالمسلسلات والأعمال الدرامية لضمان الحيادية وإعطاء المشاهد الفرصة لتكوين وجهه نظره بعد عرض كافة الأعمال الدرامية.

 

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