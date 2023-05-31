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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية في تعاملات اليوم 31-5-2023

سعر العملات
سعر العملات

استقر سعر العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 31-5-2023؛ علي مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.



 

سعر الدولار

وجاء متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

سعر العملات الأجنبية والعربية في البنوك اليوم

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 33.1 جنيه للشراء و 33.23 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني

ووصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 38.32 جنيه للشراء و 38.48 جنيه للبيع

الدولار الكندي

ووصل سعر الدولار الكندي نحو 22.7 جنيه للشراء و 22.79 جنيه للبيع


الكرون الدنمارك


وبلغ سعر الكرون الدنماركي نحو 4.44 جنيه للشراء و 4.46 جنيه للبيع.

 

الكرون النرويجي 


وصل سعر الكرون النرويجي حو 2.78 جنيه للشراء و 2.79 جنيه للبيع.

الكرون السويدي


بلغ سعر الكرون السويدي نحو 2.84 جنيه للشراء و 2.85 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري نحو 34.17 حنيه للشراء و34.322 جنيه للبيع.

الدولار الاسترالي 


وسجل سعر الدولار الاسترالي نحو 20.17 جنيه للشراء و 20.26 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني امام الجنيه نحو 4,35 حنثه لشراء و 4.37 جنيه للبيع

الين الياباني


وصل سعر الـ 100 ين ياباني نحو 22 جنيه للشراء و 22.09 جنيه للبيع.

 

العملات العربية


واستقر سعر العملات العربية عي مستوي الجمهورية أمام الجنيه دون أي تغيير .

الريال السعودي 

وصل سعر الريال السعودي امام الجنيه قد سجل 8.22 جنيه لشراء و 8.25 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 100.28 جنيه للشراء و 100.71 جنيه للبيع

سعر الدرهم الاماراتي

وصل سعر الدرهم الاماراتي إلي 8.39 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع.

الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني نحو 81.79 جنيه لشراء و 82.12 جنيه للبيع.

الريال العماني


بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 80.09 جنيه للشراء و 80.62 جنيه للبيع.

 

الريال القطري


سجل سعر الريال القطري نحو 8.45 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع.

الدينار الأردني


سجل سعر الدينار الأردني نحو 43,41 حنيه للشراء و 43.61 حنيه للبيع.
 

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