سعر العملات الأجنبية والعربية في البنوك اليوم

لا تزال اسعار العملات الأجنبية والعربية مستقرة أمام الجنيه لليوم الخامس علي التوالي في الأسبوع الحالي والمحدد اليوم الأربعاء الموافق 3-5-2023؛ بالتزامن مع أوقات العمل الرسمية داخل البنوك المصرية اليوم







سعر الدولار



وصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع



سعر اليورو



بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 33.82 جنيه للشراء و 33.94 جنيه للبيع



سعر الجنيه الإسترليني



سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 38.48 جنيه للشراء و 38.61 جنيه للبيع



سعر الفرنك السويسري



وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 34.36 جنيه للشراء و 34.48 جنيه للبيع



الين الياباني



سجل سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 22.44 جنيه للشراء و 22.52 جنيه للبيع



سعر اليوان الصيني



وصل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.46 جنيه للشراء و 4.47 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي



وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع



سعر الدينار الكويتي



بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 100.58 جنيه للشراء و 100.93 جنيه للبيع



سعر الدرهم الإماراتي



سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع



دعم الدفع الإلكتروني



يقود البنك المركزي المصري استراتيجية لتطوير المدفوعات الرقمية في مصر من خلال اعتماد قواعد منظمة لخدمات الترميز وتأسيس بنية تحتية لإتاحة مدفوعات رقمية آمنة ومريحة وسلسة، كما تستهدف تكنولوجيا الترميز جذب المؤسسات العالمية وتحقيق ابتكارات غير مسبوقة في سوق المدفوعات الرقمية المصري.

وقالت أماني شمس الدين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع في تصريحات لها اليوم، إن البنك سبق وأصدر قواعد جديدة لترميز بطاقات الدفع الإلكترونية بهدف تشجيع الابتكار في مجال المدفوعات الإلكترونية ودعم التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وجذب شركات عالمية للانضمام إلى السوق المصري.

وذكرت " شمس الدين" أن هناك مستهدفات لوضع مصر في مكانتها الطبيعية والحقيقية كمركز ابتكار لخدمات الدفع الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يحقق أهداف الدولة الاستراتيجية لتعزيز الوصول إلى المدفوعات الإلكترونية، والاستفادة من ابتكارات وكفاءة التكنولوجيا في دفع الشمول المالي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام token الخاصة بالترميز واستبدال البيانات الخاصة بالعملاء عبر بطاقات الائتمان واتمام عمليات الشراء من خلال نقاط البيع سواء باستخدام الموبايل أو شبكة الإنترنت وهي مؤمنة.