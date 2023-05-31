مخدرات وسلاح.. سقوط عنصر إجرامي بالغربية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود - سبق إتهامه فـى 6 قضايا ما بين " مخدرات , سرقة بالإكراه , سرقة " ، ومحكوم عليه فى قضيتين بينهما حكم بالسجن المؤبد) ، وبحوزته (18 كيلو جرام لمخدر البانجو - فرد محلى وطلقة لذات العيار، مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ (20 ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.