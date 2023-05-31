غدا .. الكنيسة تحتفل بتذكار دخول السيد المسيح مصر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صباح غداً الخميس بعيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر، وهو أحد الأعياد السيدية الصغري التى تحتفل بها الكنيسة، حيث امتثل القديس يوسف النجار لأمر الملاك "قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى أرض مصر".

ومن المقرر أن يصلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد دخول السيد المسيح إلى مصر صباح غد الخميس بكنيسة السيدة العذراء بالمعادي وهى أحد المحطات التى زارتها العائلة المقدسة.

وعقدت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس اجتماعها برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة وذلك في ختام اجتماعات اللجان المجمعية التي بدأت قبل يومين.

وناقشت اللجنة، التي تتكون من مقرري اللجان المجمعية الرئيسية، التقارير الصادرة عن هذه اللجان.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السكرتارية اجتماعها صباح اليوم الأربعاء للتحضير للجلسة العامة للمجمع المقدس.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اثنين من الأباء الكهنة بالولايات المتحدة الأمريكية، هما الأب القمص أنطونيوس تكلا كاهن كنيسة الشهيد ابانوب والقديس الأنبا أنطونيوس، بايون، بنيوچيرسي، والأب القس أبرآم مكرم نجيب كاهن كنيسة القديسين البابا كيرلس السادس والأرشيدياكون حبيب جرجس، واشنطن، نيو چيرسي وبصحبة كل من منهما مجموعة من الشباب من أبناء الكنيستين اللتين يخدمان فيها، والذين يقومون بجولة سياحية أثرية ودينية بمصر حاليًا

ورحب قداسة البابا تواضروس بهم واستفسر منهم عن الأماكن التي زاروها، ومدى تمتعهم بها وبوجودهم في مصر بشكل عام، كما ألقى عليهم كلمة مناسبة وأجاب على أسئلتهم، وأعطاهم فكرة عن خدمة الكنيسة داخل مصر وانتشارها في دول العالم.

وفي الختام قدم لهم هدايا تذكارية والتقطوا مع قداسته الصور التذكارية.