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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية

اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية

 اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023 / 2022 بنسبة نجاح بلغت نحو 83.9% وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

محافظ الإسكندرية يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية 

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 103 ألفا و119 طالبا وطالبة، وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم ، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .

رابط نتيجة الإعدادية بالإسكندرية 2023

ويمكنكم الحصول على النتيجة من خلال بوابة صدى البلد عبر الرابط التالي: للحصول على النتيجة اضغط هنا

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