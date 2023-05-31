دايو ليجانزا أوتوماتيك بسعر مغرٍ | تفاصيل

ظهرت السيارة دايو ليجانزا موديل 2000 للمرة الأولى عام 1997 و استمر انتاجها حتي عام 2002 و لكن استمر تصنيع دايو ليجانزا في مصر حتي عام 2008 تقريبا .

وزاد الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية.

دايو ليجانزا موديل 2000

مواصفات السيارة دايو ليجانزا موديل 2000

تتوفر السيارة دايو ليجانزا موديل 2000 بمحرك سعة 1800 سي سي، رباعي الأسطوانات، بقوة 133 حصان، و عزم 184 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة دايو ليجانزا موديل 2000 حوالي 9.5 لتر لكل 100 كم، و 16 صمام، ونظام حقن متعدد النقاط ( انجيكشن )، ودفع امامي، تسارع من 0 ل 100 كم في حوالي 10 ثواني.

بلغت قرائه العداد في السيارة دايو ليجانزا موديل 2000 نحو 160 ألف كيلومتر في الساعة.

دايو ليجانزا موديل 2000

أسعار السيارة دايو ليجانزا موديل 2000 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة دايو ليجانزا موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.